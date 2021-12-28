السيسي يكشف موعد زيادة أسعار تذاكر القطارات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية لن تقترب من سعر تذكرة القطارات إلا بعد التطوير الكامل.

وقال الرئيس: "قولت يا كامل متقربشى من سعر التذكرة إلا لما تحدث العربيات.. وكل قطارات مصر مفيش عربية ولا جرار جديد.. ومفيش على السكة كلها.. القاهرة والإسكندرية وأسوان وبورسعيد.. مفيش قطار واحد قديم.. مفيش على أي خط في مصر عربية قديمة".