السيسي: مش عاوزين تراب ولا لمبة محروقة فى سقف أى محطة قطار

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بثا مباشرا من محطات القطارات، مثل اصطفاف القطارات الجديدة في محطة رمسيس بالقاهرة، ليعلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اصطفاف القطارات قائلا: "المفروض مش يكون فوق السقف ده حتة تراب.. وأى سقف أى منشأة بننساها.. وتحت مش يكون فيه حتة ورقة مرمية.. لا تراب فوق ولا لمبة محروقة.. ولا حاجة مرمية على الأرض".
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في محافظات الصعيد، موجها حديثه لأحد المسئولين في محطة رمسيس بالقاهرة: "عارفين ليه الناس كانت بتضرب الأرض بالطوب.. علشان كده شكله كان تعبان.. كان رافضه.. لكن لما بقى كويس.. واللى يعمل كده نحاسبه".
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