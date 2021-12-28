الرئيس السيسى يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة العام الميلادى الجديد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة العام الميلادى الجديد 2022. وقال الرئيس السيسى، فى برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى - بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2022 - " الأخوة والأخوات أبناء مصر بالخارج، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2022، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب تمنياتى بدوام النجاح والتوفيق، أدعو الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وازدهار، تتحقق فيه آمالكم وطموحاتكم فى مستقبل أفضل وغد مشرق، وأن يحمل لمصرنا الغالية مزيدا من التنمية والرقى والازدهار، مع أطيب تمنياتى، وكل عام وأنتم بخير، وتحيا مصر".

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