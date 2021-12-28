الرئيس السيسي: مصر كدولة تحتاج إلى موازنة تقدر بتريليون دولار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تحتاج إلى موازنة "تريليون دولار"، من أجل توفير الإنفاق المطلوب، متابعا: "إحنا دولة عددنا عاوز تريليون دولار موازنة.. الموجود منه 3 تريليونات جنيه.. 14 تريليون جنيه يتجابوا منين.. مش هيتجابوا.. يحصل انهيار وضغط على المرافق بأسلوب الإدارة".
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في الصعيد تعليقا على كلمة وزير النقل: "لما نزهق نطلع نهدها.. ومحدش يطلع يقول الناس بقت مهجرين والبيوت خربت.. والناس تترمى في البحار"، ليرد عليه وزير النقل: "بنقول نتعب ونشتغل ونتحمل سعر الثمن.. ويكون عندنا خدمة مميزة ونظيفة وامنة.. والسعر أقل من وسيلة المواصلة البديلة.. وفاضل موضوع الإشارات لضبط المواعيد.. هقوله تركب الساعة 8 توصل الإسكندرية الساعة 10".
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