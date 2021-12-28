انطلاق ندوة الأزهر التثقيفية للاحتفاء باللغة العربية

انطلقت فعاليات ندوة الأزهر الشريف التثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، والتي ينظمها مجمع البحوث الإسلامي وقطاع المعاهد الأزهرية بمركز الأزهر للمؤتمرات، تحت عنوان " اللغة العربية..الماضي والحاضر"، وذلك بحضورالدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، و أ.د سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأساتذة وعمداء كليات جامعة الأزهر.

ويدور النقاش بين الحضور في ندوة اللغة العربية..الماضي والحاضر" حول العديد من المحاور أبرزها: دور اللغة العربية في تطوير الأداء التعليمي، وجمال الخط العربي وتطوره، والمعاجم اللغوية ومواكبة العصر، ودور اللغة العربية في التوحيد بين الشعوب، بالإضافة إلى مناقشة ما يتعلق باللغة العربية وأصالتها في الماضي ومستقبلها في الحاضر.

وتأتي ندوة "اللغة العربية..الماضي والحاضر"، في إطار اهتمام الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، باللغة العربية؛ والتي تُعد من أهم اللغات التي يتحدث بها الناس؛ لما لها من مكانة وأهمية لدى العرب والمسلمين على مرّ التاريخ، كما أنها استطاعت أن تحافظ على أصالتها واستقلالها على مرّ العصور والأزمنة؛ بل وأثّرت في غيرها من اللغات الأخرى.