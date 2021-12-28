بالصور..محافظ بورسعيد يستقبل طلاب مدرسة النيل الدولية

/668886/بالصورمحافظ-بورسعيد-يستقبل-طلاب-مدرسة-النيل-الدولية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عددا من طلاب مدرسة النيل الدولية بالمحافظة ، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية له مع طلاب المدارس للتوعية بالمشروعات القومية و تنمية معارف وثقافة الطلاب ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

جاء ذلك بحضور أحمد النشار مدير المدرسة وعدد من المعلمين بالمدرسة الدولية.

محافظ بورسعيد يستقبل طلاب مدرسة النيل الدولية

قدم محافظ بورسعيد التهنئة بمناسبة عيد بورسعيد القومي وأعياد العام الميلادي الجديد، معربا عن سعادته بلقاء طلاب وأبناء بورسعيد بصفة مستمرة، ، قائلا " أشعر بسعادة عند لقاء ابنائي وأحفادي الطلبة قادة المستقبل "، مشيدا بدور مدرسة النيل الدولية والتى تعد من أقدم وأفضل المدارس التعليمية ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يستقبل طلاب مدرسة النيل الدولية

وخلال حديثه لطلاب المدرسة، أكد محافظ بورسعيد على أهمية وعي الطالب بالمرحلة الحالية للمجتمع المصري، والتى تهدف لبناء شخصية المواطن المصري وتطويرها بالشكل الذي يجعل الفرد قادر على مواكبة التنمية المجتمعية على كافة المستويات.

وأشار محافظ بورسعيد الي أنه على الطالب دور كبير فى الاستفادة من التكنولوجيا والعصر الرقمي فى تطوير أسلوب التعلم والابتعاد عن الأساليب التقليدية والتى تأتى على رأسها اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية، موجها الطلاب بالابتعاد عن الدروس والحرص على التعلم الذاتي وتنمية مهاراتهم المعرفية والإدراكية.

كما وجه محافظ بورسعيد رسالة للمعلمين، تؤكد على أهمية دور المعلم فى تطوير اسلوب تلقي المادة التعليمية للطلاب، بالشكل الذي يتواكب مع تطورات الوقت الحالي، وحث الطلاب على التفكير والتحليل والابتكار و والتخلي عن الأساليب النمطية والتقليدية فى عملية التعلم.

وتطرق محافظ بورسعيد خلال اللقاء، للمشروعات القومية التى شهدتها محافظة بورسعيد مؤخرا فى العديد من المجالات، لافتا لأهمية آدراك الطلاب لجهود الدولة، والعمل على تطوير مهاراتهم وخبراتهم ومعارفهم ليكونوا قادة المستقبل وهو ما تستهدفه الدولة خلال الفترة الحالية.

وفى نهاية اللقاء تم عرض فيلم تسجيلى للطلاب عن مشروعات المحافظة و التقاط عدد من الصور التذكارية بين المحافظ وطلاب مدرسة النيل الدولية.