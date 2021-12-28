/668887/وزير-النقل-قطارات-السكك-الحديدية-تحولت-لوسائل-نقل-آمنة-حديثة-تقدم-خدمة-كريمة-للمواطن

قال وزير النقل المهندس كامل الوزير إن الدولة حولت، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قطارات السكك الحديدية إلى وسائل نقل آمنة وحديثة ومتطورة تقدم خدمة كريمة للمواطن المصري، وخاصة في صعيد مصر للتواكب مع مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي.

دوت الخليج

وزير النقل: قطارات السكك الحديدية تحولت لوسائل نقل آمنة حديثة تقدم خدمة كريمة للمواطن

وأعرب وزير النقل- في كلمة اليوم /الثلاثاء/، خلال افتتاح أعمال التطوير والتوسعات الجديدة في مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان- عن سعادته بالتحدث للمرة الثانية خلال أسبوع عن التنمية الصعيد مما يعكس اهتمام الرئيس السيسي بالصعيد وأهل الصعيد.

كلمة وزير النقل

وأضاف: أن المرة الأولى كانت عن المشروعات التي تنفذها الدولة في قطاعات النقل المختلفة، وخاصة المشروعات التي تنفذ لصالح صعيد مصر، واليوم نتحدث عن نشأة وتطوير سكك حديد مصر وخاصة الوحدات المتحركة من الجرارات وعربات الركاب والبضائع.

وتابع: أن معظم القطارات خاصة في أيام العطلات والاجازات الرسمية المنطلقة من القاهرة إلى الصعيد والعكس كانت مزدحمة جدا ، وأصبحت تسير القطارات الآن دون تكدس الركاب.

واستطرد: أنه تم البدء في انشاء السكك الحديد في مصر سنة 1851، بينما كان عدد سكان مصر 4 ملايين نسمة، وتم الانتهاء من خط القاهرة الإسكندرية بطول 200 كلم سنة 1854 وكان تعداد السكان 4.2 مليون نسمة.. وتم الانتهاء من خط القاهرة السويس بطول 140 كلم سنة 1858، وكان عدد السكان 4.6 مليون نسمة.. وتوالت عمليات انشاء السكك الحديدية الى ان تم الوصول عام 1952 إلى 4640 كلم ووصل عدد سكان إلى 20 مليون نسمة.

وأشار وزير النقل الى انه في عام 2010 تم الوصول الى عدد سكان 80 مليون نسمة مع 9500 كيلو سكك حديد ، لافتا الى ان تلك الزيادة لا تتناسب مع عدد السكان .

ونوه الى أنه في 2021 تم الوصول الى 102 مليون نسمة مع 10 آلاف كلم سكك حديد فقط ، موضحا أن خلال العامين الماضيين تم زيادة 500 كلم مع رفع كفاءة الـ9500 كلم وتجديدها بالكامل.

وذكر: أنه في خطة 2024 سيكون تم الوصول الى 108 ملايين نسمة مع 13 ألف و 100 كلم ، لانه سيتم ادخال ازدواجات جديدة لخطوط السكك الحديد كالقاهرة - منوف - طنطا أو الزقازيق - ميت غمر.. وأنه في عام 2030 سيكون التعداد 120 مليون نسمة وتصل أطوال الخطوط إلى 15 ألف كلم من السكك الحديدية.