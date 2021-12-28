/668892/الرئيس-الناس-كانوا-بيرموا-القطار-بالطوب-علشان-شكله-وحش

قال الرئيس السيسي، خلال متابعته تشغيل القطارات الجديدة في محطة قطار رمسيس، عبر خاصية الفيديو "كونفرانس"، يجب أن تكون المحطة نظيفة للغاية وهذه مسئوليتها: "المفروض ميكنش فيه تراب فوق ولا ورقة على الأرض"، متابعًا: "انتم عارفين الناس كانوا بيرموا القطار بالطوب ليه.. علشان شكله كان كدة عليه زيوت وتراب ووحش.. كل عمال موجودة في مكان يعملوا الكلام ده".

دوت الخليج

وأضاف الرئيس السيسي أنه سيمر على هذه المحطات في الأوقات المقبلة: "لا عايز ستائر مقطوعة ولا زجاج مقطوع.. وعايزين ده نظام عمل في حياتنا".

وأشار السيسي أننا نستطيع القول بأن مصر لديها سكة حديد 10% عندما تنتهي مشاريع الإشارات وهو ما يعني ميكنة السكة الحديد، والعمل على رفع كفاءة البنية التحتيه للمحطات في شتى المحافظات.

كان الرئيس السيسي، قاطع وزير النقل كامل الوزير، خلال كلمته لاستعراض الانجازات التي تمت خلال الفترة الماضية في السكة الحديد، إذ قال أن السياح كانوا يتعثرون في الحجارة والحفر الموجودة في محطة أسوان وبالتالي عملنا على تطويرها ليقاطعه الرئيس: "احنا بنعمل علشان اتلمصريين في المقام الأول علشان هما يستحقوا".

وقال وزير النقل إن السكة الحديد تعمل على تحويل تذاكرها إلى الدخول عبر البوابات الالكترونية مثل المترو تماما، الأمر الذي تم تطبيقه في محطة قطار دمنهور ومحطة أسوان والإسكندرية، وجاري تطبيقه في كل المحطات على مستوى الجمهورية".

وأشار وزير النقل خلال كلمته في افتتاح مشروع كيما بأسوان، أن غدًا الأربعاء ستكون جميع عربات القطار الموجودة بكل السكك الحديد في أنحاء مصر جديدة، ولم يكون هناك اي وجود للعربات القديمة.

قال الرئيس السيسي، إن منظمة السكة الحديد والنقل العام لم تشهد تطور منذ سنوات طويلة، وذلك بسبب التكلفة العالية للمشروعات التي تقوم بها، وقلة الدخل أو العائد من هذه المشروعات: "لما كانوا يطلبوا زيادة التذكرة من الرئيس في السنوات السابقة أو المسئولين بشكل عام يرفض علشان خايف على الكرسي .. كانت البلد تعبانه من سكة حديد وطرق ومواني وغيرها، علشان مكنش في ارادة".

وأضاف الرئيس السيسي: "قولت لوزير النقل متزودش التذاكر قبل ما تجدد كل سيارات القطارات وتقدم خدمة متميزة للمواطنين، وده في كل قطارات مصر".