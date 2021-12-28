/668894/نتيجة-قرعة-دور-المجموعات-لبطولة-الكونفدرالية-الإفريقية-لموسم-2021

شهدت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على العديد من المفاجآت بين الفرق المشاركة في البطولة، لتسفر على العديد من المنافسات القوية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وأجرى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، مراسم القرعة والتي يمثلها بمقر الاتحاد الإفريقي، لبطولة الكونفدرالية لموسم 2021. قرعة الكونفدرالية موسم 2021 المجموعة الأولى: الأهلي "ليبيا" - زاناكو "زامبيا" - الصفاقسي "تونس" - بيراميدز "مصر". المجموعة الثانية: الاتحاد "ليبيا" - شبيبة الساورة "الجزائر" - أورلاندو بايرتس "جنوب إفريقيا" – "شبيبة القبائل "الجزائر" أو ريال ليوباردز "إي سواتيني". المجموعة الثالثة: أوتوهو "الكونغو" - المصري "مصر" - القطن "الكاميرون" - مازيمبي "الكونغو الديمقراطية". المجموعة الرابعة: الحرس الوطني "النيجر" - أسيك أبيدجان "كوت ديفوار" - سيمبا "تنزانيا" - نهضة بركان "المغرب". تصنيف قرعة دوري الأبطال: المستوى الأول: الأهلي والرجاء والترجي والوداد المستوى الثاني: الزمالك وماميلودي صنداونز وهورويا والنجم الساحلي المستوى الثالث: الهلال وشباب بلوزداد وبترو أتليتيكو ووفاق سطيف المستوى الرابع: المريخ وساجرادا إسبرانسا وجواننج جالاكسي وأمازول. تصنيف قرعة الكونفدرالية: المستوى الأول: بيراميدز "مصر" - نهضة بركان "المغرب" - مازيمبي "الكونغو الديمقراطية" – "شبيبة القبائل "الجزائر" أو ريال ليوباردز "إي سواتيني". المستوى الثاني: سيمبا "تنزانيا" - الصفاقسي "تونس" - القطن "الكاميرون" - أورلاندو بايرتس "جنوب إفريقيا". المستوى الثالث: المصري "مصر" زاناكو "زامبيا" شبيبة الساورة "الجزائر" وأسيك "كوت ديفوار". المستوى الرابع: الأهلي "ليبيا" - أوتوهو "الكونغو" - الاتحاد "ليبيا" - الحرس الوطني "النيجر".

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