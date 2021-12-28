/668896/علاء-قريطم-يطالب-وزير-التربية-والتعليم-عدم-إلغاء-التشعيب-بالثانوية-العامة

طالب النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب ، وزير التربية والتعليم عدم الغاء قرار التشعيب في الثانوية العامة وعدم دمج علمي «علوم، ورياضة»،على ان تكون علمي وادبي فقط، مشيرا الى ان العالم كله يدرس التخصص .

دوت الخليج يرصد تعليق النائب علاء قريطم بالجلسة العامة بالبرلمان بحضور وزير التعليم

تشعيب الثانوية العامة

كما طالب قريطم خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بضروة الاستقرار على نظام الثانوية العامة على ان يبقي كما هو وعدم تحميل الطلاب واسرهم مزيدا من الهموم .

وقال قريطم ان الدولة تدخل عصرا جديا فى ظل بناء الجمهورية الجديدة ، وبالتالى لابد ان تتوافق المناهد التعليمة مع المرحلة الحالية ، مناشدا وزير التربية والتعليم الانتهاء من تخصيص وانشاء المدرسة الصناعية بحوش عيسي بالبحيرة بعد ان تم تخصيص الارض اللازمة لبناءها .

كما دعاى وزير التربية والتعليم الى حل مشكلة الـ36 الف معلم مؤكدا ان البرلمان يدعم الحكومة والقيادة السياسية ولابد من ايجاد حلول لقضية تطوير التعليم مع دخول الدولة المصرية عصر حديث .