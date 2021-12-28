/668899/تعرف-على-تحذير-مياه-سوهاج-لأهالي-قرية-الخزندارية

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن ضعف المياه عن قرية الخزندارية بمركز ساقلته اليوم الثلاثاء الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ وغداُ الاربعاء الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ فى تمام الساعة العاشرة مساءً وحتى الخامسة فجرا ولمدة ثمان ساعات ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

يأتي ذلك لإجراء اعمال الاحلال والتجديد بمحطة مياه الخزندارية النقالى وانه سيتم تشغيل محطة مياه الخزندارية الجديدة بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين كما انه سيتم الدفع بسيارات مياه نقية فى حالة وجود شكاوى من المواطنين.

وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين بالإبلاغ الفوري عن الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

منع دخو ل العملاء غير الملقحين ضد كورونا شركة مياة سوهاج

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بقيادة المهندس محمد صلاح عبدالغفار، رئيس الشركة والعضو المنتدب منع دخول العملاء الغير مطعمين بلقاح فيروس كورونا الى جميع مراكز خدمة العملاء ومقرات الشركة.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب وأضاف انه تم منع دخول العاملين الغير مطعمين الى مقرات الشركة فى ١٥ نوفمبر الماضي وذلك لمجابهة فيروس كورونا، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

الاجراءات الاحترازية ضد كورونا

ومن الجدير بالذكر انه تم وضع عدد من الاجراءات الاحترازية خلال الفترة الماضية للحد من انتشار فيروس كورونا والتي تتمثل في منع دخول جميع العاملين والمترددين على الشركة بدون كمامة والتشديد على استخدام مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين والاستخدام الشخصي لأدوات تناول المشروبات والمأكولات والمتابعة الدقيقة للعاملين وحالتهم الصحية والتطهير الدوري لكافة مواقع العمل والسيارات وتنظيم دخول الجمهور لمراكز خدمة العملاء والابلاغ الفوري عند ظهور اى حالات ايجابية بمواقع العمل.

على جانب أخر أكد النائب محمود حمدي أبو الخير، نائب مركز البلينا جنوب سوهاج، أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ناقشت اليوم طلب الاحاطة الذي تقدم به بخصوص مشكلة التسكين الخاص بالمدينة الجامعية للطلاب والطالبات ابناء مركز البلينا بجامعة سوهاج