لقي شخص مسن في العقد السادس من عمره مصرعه ،اليوم الثلاثاء، بإدعاء سقوط حفار عليه بمنطقة بحر البقر جنوب محافظة بورسعيد، ويرصد "دوت الخليج" التفاصيل. تلقي الدكتور مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد ، اشارة من مستشفى الزهور تفيد بوصول المصاب القطب محمد عبدالله ٥٩ سنة بحر البقر بإدعاء سقوط حفار عليه والحالة العامة سيئة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

«حفار» يتسبب في مصرع مسن جنوب بورسعيد

وعلي الفور وجه مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، فرق الاطقم الطبية بالمستشفى بعمل الاسعافات الطبية اللازمة للمصاب ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة اثناء عمل الاسعافات الأولية له داخل المستشفى.

ومن جانبه أمر اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بوضع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من اصدار تصريح بالدفن ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

جدير بالذكر ان هذه هي حالة الوفاة الثانية التي تحدث ببورسعيد منذ صباح اليوم الثلاثاء، حيث لقي مسن في العقد السادس من عمره مصرعه، في الساعات الاولى من الصباح بمنطقة الحرفيين الكائنة في حي الزهور.

وتلقى الدكتور مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، اخطارا من مستشفى الزهور احدى مستشفيات هيئة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول محمد على حسن السايس ٥٧ سنة جثة هامدة بإدعاء سقوط على جسم صلب.