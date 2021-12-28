/668901/نواب-لوزير-التعليم-فلوس-مسابقة- الـ120-ألف-معلم-راحت-فين

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، بحضور وزير التعليم، سياسات وزارة التربية والتعليم، ووجهوا تساؤلات حول مصير مسابقة الـ 36 ألف معلم، ومصير ملايين الجنيهات التى تم جمعها من المتقدمين فى المسابقات.

دوت الخليج

انتقدت النائبة اميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب ، عدم قيام وزارة التربية والتعليم بالبت ، فى مسابقة ال120 ألف معلم التى أعلنت أعلنت عنها الوزارة فى وقت سابق وتم تحصيل أموال منهم مقابل تقديم الملفات .

ووجهت النائبة ، تساؤلا لوزير التربية والتعليم ، خلال كلمتها فى الجلسة العامة " الفلوس اللى دفعوها راحت فين" وكررت سؤالها فين فلوس مسابقة ال120 ألف معلم " من جانبه قال النائب درويش مرعي ، إن مشاكل التعليم التى يناقشها النواب اليوم ، هى نفس المشاكل التى كان يناقشها المجلس من 20 سنة فاتت ، مطالبا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، بالعودة لمضابط الجلسات وسيجد نفس المشاكل موجودة من 20 عام ، حيث كانت كثافة الفصول وقتها 40 تلميذ وكان المجلس ينتقد تلك الكثافة وكان عجز المدرسن 10 آلا مدرس واصبح الآن 300 ألف مدرس .

وانتقد النائب درويش مرعي، قرار وزير الرتبية والتعليم ، ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات الدراسية ، لافتا إلى أن هناك طلبة لم يحصلوا حتى الآن على الكتب المدرسية متسائلا :ط كيف سيمتحن هؤلاء التلاميذ ".

وطالب النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم بعدم الغاء قرار التشعيب في الثانوية العامة وعدم دمج علمي «علوم، ورياضة»،على ان تكون علمي وأدبي فقط، مشيرا الى أن العالم كله يدرس التخصص .

مواجهة وزير التربية والتعليم

كما طالب قريطم خلال طلب احاطة بالجلسة العامة للبرلمان اليوم ،بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بضروة الاستقرار على نظام الثانوية العامة على ان يبقي كما هو وعدم تحميل الطلاب واسرهم مزيدا من الهموم

وقال قريطم ان الدولة تدخل عصرا جديا فى ظل بناء الجمهورية الجديدة ، وبالتالى لابد ان تتوافق المناهد التعليمة مع المرحلة الحالية ، مناشدا وزير التربية والتعليم الانتهاء من تخصيص وانشاء المدرسة الصناعية بحوش عيسي بالبحيرة بعد ان تم تخصيص الارض اللازمة لبناءها .

كما دعا وزير التربية والتعليم الى حل مشكلة الـ36 الف معلم مؤكدا ان البرلمان يدعم الحكومة والقيادة السياسية ولابد من ايجاد حلول لقضية تطوير التعليم مع دخول الدولة المصرية عصر حديث .

و قال النائب عمرو درويش، أن الوزارة فشلت فى تطوير التعليم فى مصر، مشيرا إلى التكدس الكبير فى الفصول، وكذلك المسابقات التى أعلنت عنها الوزارة لسد العجز فى المعلمين، مشيرا إلى أن الوزارة جمعت ملايين الجنيهات من وراءها، دون تفعيلها.