/668904/محمد-جمال-عطية-يتقدم-بأوراق-ترشحه-لانتخابات-الزمالك-تحت-السن

شهد ظهر اليوم الثلاثاء، تقديم أوراق محمد جمال عطية تقديم، بإنتخابات الزمالك، على منصب العضوية تحت السن برئاسة مجلس إدارة النادي القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يغلق باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك، بعدما استمر الترشح لمدة 7 أيام، فيما يصبح اليوم الثلاثاء هو الأخير فى فترة تلقي أوراق المرشحين.

ومن ناحيه اخري تقدم هاني زادة بأوراقه على منصب العضوية فوق السن، في حين تقدم نجله أحمد هاني زادة بأوراقة على منصب تحت السن.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك يوم الأربعاء الماضي، وتنتهي المدة غداً الثلاثاء.

وكان أحمد سليمان قد قدم أوراق ترشحه للانتخابات اليوم الأثنين على رئاسة القلعة البيضاء.

مرتضى منصور

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول الحدائق المسماه على رموز القلعة البيضاء وشهداء الوطن.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو مصور له على صفحته الرسمية: "زهقنا من الناس بتتكلم أننا عملنا يفط لرموز الزمالك، وهحوم شديد عشان عملنا حديقة بأسم رضا عبد العال أكنو دا واحد هربان، هو لاعب كان في الزمالك ورؤوف جاسر كان السبب في رحيلة وأجبره على ذلك".

وأضاف: " لم أحد يذكر أننا عملنا حدائق وحمامات سباحة مسماه على شهداء الوطن والجيس الذين ضحوا بأنفسهم من أجلنا، نحن كرمنا الشهيد أحمد منسي ومحمد مبروك ولم أحد يتحدث حول هذا الأمر".

اللجنة المؤقتة للزمالك السابقة

وأكمل: " اللجان خربت النادي وزودوا عقود اللاعبين 4 أضعاف، كان يوجد لاعبين عقودهم 2 مليون أصبحت 15 هل هذا يعقل؟، نحن تحملنا ونتحمل ما فوق طاقتنا".

وزاد: " من ساعت ما رجعنا وأحنا بنعالج ما فعلوا اللجان الماضية بتدمير النادي، أطالب حسين السيد وحسين السمري وطارق جبريل أو أي شخص كان متواجد بالرد علينا وعلى المستندات التي تدينهم في قضايا فشلوا في حلها".

وأردف: " تم تدمير الصالات والأسانسيرات وسرقوا التكييفات والشاشات، وقاموا بتخريب الكراسي والنادي بأكمله".