/668905/محافظ-بورسعيد-يلتقي-أعضاء-مجلس-الصالون-البحري

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس الصالون البحري، بديوان عام محافظة بورسعيد ويرصد "دوت الخليج" التفاصيل .

حضر اللقاء المهندس عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد الأسبق، واللواء محمد جاب الله رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات، وعدد من العاملين بمجال اللوجيستيات ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يلتقي أعضاء مجلس الصالون البحري

واستعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، المشروعات القومية والتنموية والخدمية على أرض بورسعيد خلال الآونة الأخيرة. وتحدث المحافظ عن مختلف المشروعات والتحديات التي جرى التغلب عليها لتحقيق المستوى الحالي، بدءًا من إزالة العشوائيات والاهتمام بالمظهر الحضاري للمدينة، ومحاولة القضاء على أشكال التنميط التي سادت المحافظة لفترات طويلة، وذلك من خلال مختلف الإنجازات العملاقة في كافة القطاعات.

وأكد "الغضبان" على أن الاهتمام ببناء المواطن كان أهم أولويات الدولة المصرية والتي تحققت من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي، والمبادرات المختلفة الثقافية والتعليمية المختلفة.

و أوضح اللواء عادل الغضبان، أهمية الوعى المجتمعى لدى المواطن والذى يساهم فى التصدى لكافة محاولات التأثير على الرأى العام واستغلال الأحداث لإثارة البلبلة واللغط، مؤكدا على أهمية توعية المواطن بالتضافر مع جهود الدولة ضد أى محاولات لإحداث الشائعات وعدم الاستقرار، مشيدًا بمستوى التنمية والإنجازات على أرض المحافظة التى تحققت فى زمن قياسى لتحقيق أفضل مستوى معيشة للمواطنين.

وأشار المحافظ الي أن بورسعيد تحتل المركز الأول فى المشروعات القومية العملاقة وأبرزها منظومتى التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمي ، و شهدت مشروعات تنموية وخدمية عملاقة، تم إنجازها بالتوازى فى وقت قياسى وبجهود متواصلة ليلا ونهارا تحقيقا للتنمية المستدامة التى استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد، وأشاد المحافظ الطفرة الطبية والعلاجية التى شهدتها المنظومة الطبية، واستحداث الوسائل الحديثة، وتدريب الكوارد الطبية على أعلى مستوى، وحجم العمليات الضخمة والفريدة التى تمت بمستشفيات التأمين الصحى، ثم تطرق للحديث عن منظومة الخدمات الرقمية، والتى ساهمت فى التيسير على المواطنين وسرعة أداء الخدمة والنهوض بالمستوى الإداري، ورقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالأحياء والمراكز التكنولوجية، والتى تهدف فى المقام الأول الارتقاء بخدمات أبناء المحافظة.

ولفت خلال حديثه إلى مشروع تطوير محاور الطرق وتجميلها، مشيرا إلى الطفرة التى تمت فى أعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية والميادين بمختلف أنحاء المحافظة، ورفع كفائتها وإعادة رصفها وتجميلها، فى شكل جمالى وحضارى يتناسب مع طبيعة المدينة ويوفر الراحة للمواطن، إلى جانب الاهتمام بالحدائق والمتنزهات وإطلاق مبادرة حدائق بلا أسوار لتوفير أفضل أماكن ترفيهية للمواطن بدون أى تكاليف ، وتمثل طفرة فى الشكل الجمالى للمدينة ، وهذا بالتوازي مع توفير فرص عمل للشباب بعد أن أولت المحافظة اهتماما خاصا للشباب من خلال توفير الألاف من فرص العمل فى المشروعات الصناعية والقومية التى تمت بالمحافظة فى كافة القطاعات، لافتا للمشروعات الصناعية العملاقة التى دخلت بورسعيد لأول مرة وذلك فى إطار خطة الدولة لتمكين الشباب والاستفادة من مهاراتهم.

وتطرق المحافظ للطفرة الملحوظة فى إنشاء مجمعات عمرانية وخدمية توفر خدمات على أعلى مستوى مثل الأسواق الحضارية والقضاء على الأسواق العشوائية، الى جانب الاهتمام بعودة السياحة إلى مكانتها الرائدة وإنشاء وتطوير الكيانات السياحية التى تعد مصدر جذب للزائرين من مختلف المحافظات.

وأكد المحافظ على أهمية دعم القطاع الصناعى ببورسعيد والذي جعل بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية من خلال تنمية جنوب وغرب وشرق بورشعيد صناعيا ، وتسعى الدولة حاليا لجعل شرق بورسعيد قاطرة التنمية لمصر ، بعد أن تم تذويدها بكبرى المشروعات القومية العملاقة ، والتى ساهمت فى جذب المستثمرين من أبناء مصر والعالم لاستغلال وتنمية منطقة شرق بورسعيد والتى ستصبح من أهم المناطق الصناعية واللوجيستية في العالم ، لافتا أن الدولة المصرية قامت بخطى ثابتة وتنمية سريعة نحو تنمية محور قناة السويس، مشيرآ أن أكثر من ١٢% من حجم التجارة العالمية يمر عبر بورسعيد بالإضافة للمقومات التى تمتلكها شرق بورسعيد والتى منها ٢ ميناء، و٣ مناطق لوجيسيتة، و٤ مناطق صناعية عملاقة متنوعة الأنشطة ، وكبرى المناطق العالمية، بالإضافة إلى تصدير ٥٤% من حجم صادارات مصر من الملابس الجاهزة، مؤكدا أن بورسعيد تعد المحافظة الأولى في حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة المصرية على أرضها .

وبنهاية اللقاء عرض محافظ بورسعيد فيلما يوضح مشروعات بورسعيد العملاقة خلال الفترة الأخيرة، ووجه محافظ بورسعيد الشكر للسيد رئيس الجمهورية والجهات المعنية بالدولة على الجهود المتواصلة لجعل بورسعيد نواة التنمية وقاطرة المستقبل ، معربا عن فخره بالمستوى الحضاري التى حققته محافظة بورسعيد والذي أهلها لتفوز بالمحافظة الأفضل على مستوى العالم العربي خلال مسابقة التميز الحكومي للعام السابق .