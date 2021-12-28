/668911/الرئيس-يتفقد-مشروع-كيما-ويستمع-لشرح-تفصيلي-من-العاملين

تفقد الرئيس السيسي، منذ قليل، مشروع كيما لصناعة الأسمدة الزراعية في منطقة أسوان، برفقة عدد من القيادات، وذلك عقب انتهاء الحفل الذي شهد على استعراض كامل للمشروع، وجميع التطورات التي شهدتها مدن الصعيد في السكة الحديد خلال الفترة الماضية.

والتقطت الرئيس السيسي صورًا تذكارية مع الوزراء الحاضرون في الاحتفال بداخل مصنع كيما، واستمع إلى شرح تفصيلي من العاملين بالمصنع إلى أهم النقاط.

كان السيسي، قال خلال متابعته تشغيل القطارات الجديدة في محطة قطار رمسيس، عبر خاصية الفيديو "كونفرانس"، يجب أن تكون المحطة نظيفة للغاية وهذه مسئوليتها: "المفروض ميكنش فيه تراب فوق ولا ورقة على الأرض"، متابعًا: "انتم عارفين الناس كانوا بيرموا القطار بالطوب ليه.. علشان شكله كان كدة عليه زيوت وتراب ووحش.. كل عمال موجودة في مكان يعملوا الكلام ده".

وأضاف الرئيس السيسي أنه سيمر على هذه المحطات في الأوقات المقبلة: "لا عايز ستائر مقطوعة ولا زجاج مقطوع.. وعايزين ده نظام عمل في حياتنا".

وأشار السيسي أننا نستطيع القول بأن مصر لديها سكة حديد 10% عندما تنتهي مشاريع الإشارات وهو ما يعني ميكنة السكة الحديد، والعمل على رفع كفاءة البنية التحتيه للمحطات في شتى المحافظات.