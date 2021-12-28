«تعليم القليوبية» يكرم الفائزين فى مسابقة مايكروسوفت العالمية (صور)

جدة - نرمين السيد - كرم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الطلاب المتميزين فى مسابقة ميكروسوفت العالمية ومسابقة ناسا الدولية تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.





وتم تكريم الآتى: - الطالب زياد سامى عبدالمجيد، مدرسة الشهيد إبراهيم الثانوية العسكرية بإدارة بنها التعليمية لوصوله للتنافس الدولى فى المسابقة. - الطالبة آلاء عصام السيد مدرسة ميت نما الثانوية بإدارة غرب شبرا والتى فازت بالمركز الأول فى تحدى بعنوان كوفيد 19 على مستوى 150 فرقة مشاركة فى مسابقة ناسا الدولية. كما تم تكريم فريق العمل والمشرفين على المسابقة وهم: سلوى جلال محمود مدير إدارة مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية - الدكتورة نادية محمد شريف مشرف ميكروسوفت بمركز التطوير التكنولوجى. - الدكتورة لمياء سليمان أحمد رئيس قسم التطوير التكنولوجي بإدارة غرب شبرا التعليمية. وقدم الدكتور ياسر محمود عبارات الشكر والتقدير إلى العاملين بمركز التطوير التكنولوجى بالقليوبية، وعلى رأسهم سلوى جلال مدير المركز والطلبة الفائزين والمتميزين فى المسابقة، على جهودهم فى تنظيم المسابقات ودعم العملية التعليمية، والوقوف بجانب أبنائنا المتفوقين، ودعمهم معنويًّا، كما توجه بخالص التهنئة إلى أبنائه المتميزين.

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