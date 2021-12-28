محافظ الغربية يتفقد محيط الكنائس استعدادا لأعياد الميلاد

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان أصدرته المحافظة أن رحمى تفقد (مطرانية طنطا، الكنيسة الإنجيلية، كنيسة مارى جرجس، كنيسة الشهيدة دميانة، كاتدرائية القديس بطرس والقديسة حنة، كنيسة مارى جرجس الحمرا، كنيسة مارى مينا).

ووجه محافظ الغربية بتكثيف أعمال النظافة ودهان البلدورات ودهان أعمدة الإنارة وقص وتهذيب الأشجار، والتنسيق مع أقسام الشرطة للتأكد من توافر كافة المتطلبات والتواجد المستمر للوحدات المحلية فى الشوارع ومحيط الكنائس لحين انتهاء الأعياد.