محافظ دمياط: إعداد جدول زمنى لمواعيد الانتهاء من تغطية ترعة الخياطة

جدة - نرمين السيد - وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الجهة المُنفذة لمشروع تغطية ترعة الخياطة، بإعداد جدول زمنى يتضمن مواعيد الانتهاء من المشروع، لتحقيق الهدف من تنفيذه، للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، فضلاً عن الارتقاء بالمظهر الحضارى العام.





جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، لموقع مشروع تغطية ترعة الخياطة، والتى تأتى ضمن البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وفقاً لبنود البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور المهندس محسن حامد رئيس جهاز تعمير سيناء. وتابع المحافظ - خلال الجولة - معدلات تنفيذ المشروع، والذى يجرى على مرحلتين بطول 550 مترا، كما أُطلعت المحافظ على موقف الأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، واستكمال مد خط الصرف الصحى لتغطية المنطقة غير المخدومة بتلك الخدمة.

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