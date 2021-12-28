السيسي: هيكون عندنا سكة حديد 100% لما نخلص الميكنة الكاملة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كل وزراء النقل السابقين يعلمون ويرغبون في تغيير داخل القطاع متابعا: "الناس دى مش موجودة معانا.. هو احنا خلصنا ميكنة السكة كلها.. لا لسه.. بقول كده للناس تسمع ده.. الميكنة يعنى أيه.. يكون عندنا ألية حديثة تنظم الحركة والعمل على السكة الحديد بشكل بدون تدخل بشرى أو أقل حجم من التدخل البشرى.. وبالتالي لا يوجد أخطاء".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في قطاع النقل بمحافظات الصعيد: "إجراءات الأمان مع البشر بتكون أكبر وتأخد وقتا أطول.. المكنة مش بتغلط.. احنا نقدر نقول بالمطلق بقى عندنا سكة 100 % بعد الميكنة الكاملة.. لما بنتكلم على حركة يعنى معدات.. وبنية أساسية ورفع الكفاءة.. والخطوط والمكينة.. الأرقام المالية دى كبيرة اوى.. كان ممكن نقول ميكنة كل منطقة والتكلفة كام .. والمنطقة دى من أجل الميكنة تم الحصول على قرض من اليابان بكذا.. وهكذا كل منطقة يتم الميكنة فيها.. علشان الناس تبقى عارفه انه الكلام ده مش بموازنة الدولة.. ده عبء على الدولة والأجيال القادمة.. علشان محدش يقولى فين الرحمة".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "المسئولية مشتركة علشان البلد تتحرك.. لما نخلص ميكنة السكة الحديد هتكون زيها زى أي دولة متقدمة".