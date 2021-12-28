الوزير يكشف موعد رفع أسعار تذاكر القطارات

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة خططت لرفع كفاءة وتجديد محطات السكة الحديد في كل قرى ومراكز حياة كريمة ضمن قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

وكشف وزير النقل أنه سيتم رفع أسعار تذاكر القطارات لكن ليس الآن، إنما بعد تغيير جميع العربيات القديمة، مؤكدًا أن الزيادة لن تكون كبيرة.

وتابع الوزير أن الأسعار في القطارات ستكون أقل من سعر المواصلات العادية، مشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ أكثر من ملف في القطاع لتقديم خدمة مميزة للمواطنين ، مشدداً على أن اعلان زيادة الأسعار لن يكون إلا في حالة خروج القطار من القاهرة في الثامنة صباحًا ويصل إلى الإسكندرية في العاشرة صباحا دون أن تأخير.