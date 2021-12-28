/668910/بـ-13-مليون-جنيه-وعلى-5100-متر-الانتهاء-من-إنشاء-مدرسة-طهطا-الابتدائية-في-سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة طهطا الابتدائية، بمدينة طهطا، بتكلفة اجمالية 13 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة بمختلف مدن وقرى المحافظة لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول وتحسين جودة العملية التعليمية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأوضح المهندس السيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج أن مدرسة طهطا الابتدائية الجديدة أقيمت على مساحة 5100 متر مربع، وتضم جناحين يضم كل جناح منهما 28 فصل بإجمالي 56 فصل مقسمة ما بين فصول رياض أطفال، وابتدائي، وفصول خاصة لذوي الاعاقة، لافتا إلى تنفيذ توجيهات محافظ الاقليم بشأن إقامة ملعب نجيل صناعي بالمدرسة وبكل مدرسة جديدة يتم إنشاؤها.

تعرف على تحذير مياه سوهاج لأهالي قرية الخزندارية

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن ضعف المياه عن قرية الخزندارية بمركز ساقلته اليوم الثلاثاء الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ وغداُ الاربعاء الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ فى تمام الساعة العاشرة مساءً وحتى الخامسة فجرا ولمدة ثمان ساعات لإجراء اعمال الاحلال والتجديد بمحطة مياه الخزندارية النقالى وانه سيتم تشغيل محطة مياه الخزندارية الجديدة بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين كما انه سيتم الدفع بسيارات مياه نقية فى حالة وجود شكاوى من المواطنين.

وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين بالإبلاغ الفوري عن الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

منع دخول العملاء غير الملقحين ضد كورونا شركة مياة سوهاج

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بقيادة المهندس محمد صلاح عبدالغفار، رئيس الشركة والعضو المنتدب منع دخول العملاء الغير مطعمين بلقاح فيروس كورونا الى جميع مراكز خدمة العملاء ومقرات الشركة.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب وأضاف انه تم منع دخول العاملين الغير مطعمين الى مقرات الشركة فى ١٥ نوفمبر الماضي وذلك لمجابهة فيروس كورونا، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.