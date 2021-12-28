برعاية نائب التنسيقية..افتتاح مكتب بريد بقرية قطيفة مباشر مركز الإبراهيمية بالشرقية

/668917/برعاية-نائب-التنسيقيةافتتاح-مكتب-بريد-بقرية-قطيفة-مباشر-مركز-الإبراهيمية-بالشرقية
اعلنت الهيئة القومية للبريد المصري عن الموافقة علي افتتاح وتشغيل مكتب بريد بقرية قطيفة مباشر مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، بناءً علي الطلب المقدم من النائب الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.
مكتب بريد قرية قطيفة
وتقدم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، بطلب إلي الدكتور شريف محمد فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، للموافقة علي اقامة مكتب بريد بقرية قطيفة مباشر مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية.
دوت الخليج
وأضاف بدوي، أنه تم تجهيز المقر المؤقت لمكتب بريد قرية قطيفة مباشر بمجمع الخدمات بالقرية لحين تخصيص قطعة الأرض المجاورة لصالح مكتب البريد وإنشاء المقر الدائم، بالإضافة إلي انه تم استلام الخزينة الخاصة بالمكتب من منطقة بريد شمال الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة، وتم الإنتهاء من تجهيز المكتب طبقاً لمواصفات الهيئة بالجهود الذاتية.
وكان النائب خالد بدوي، قد نجح في تخصيص فصل لأبناء مركز الإبراهيمية بمدرسة التمريض الإبراهيمية بنين تلبية لاحتياجات المواطنين.
وقال بدوي، إن مركز الإبراهيمية يضم ما يقرب من ٢٤٥ ألف نسمة أبناءهم جميعا بمراحل التعليم المختلفة، وهناك حاجة متزايدة لقبول أخصائيين وفنيين تمريض، لمواجهة فيروس كورونا.
في سياق أخر، وافقت مديرية الصحة بالشرقية، على الطلب المقدم من الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بنقل محرقة وحدة طب أسرة كفور نجم بالإبراهيمية، إلى مجمع الخطارة، بعد معاناة الأهالي لمدة 15 عاما.
وأوضح أن نقل المحرقة كان على رأس أولوياته للقضاء على سحابة الدخان المستمر فوق كفور نجم ومركز الإبراهيمية، مشيرا إلى أنه حصل على موافقة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على نقل المحرقة منذ شهر مارس الماضي، وجرى توقيع محضر التسليم والتسلم للشركة الناقلة للمحرقة.
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