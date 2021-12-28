/668919/مش-عايز-أخش-اللعبة-دىغضب-فى-البرلمان-من-طارق-شوقي -ودرس-قوي-للوزير-من-جبالي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، حالة من الغضب تجاه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، بسبب اعتراضه على مقاطعة النواب له أثناء رده على طلبات الإحاطة ، ووجه حديثه لرئيس البرلمان قائلا : لو حنعلق على كل كلمة مش عايز أدخل اللعبة دى ياريس ".

دوت الخليج

وقاطع المستشار حنفي جبالي ، خلال الجلسة العامة وزير التربية والتعليم ، مؤكدا على حذف كلمة اللعبة من المضبطة ، مطالبا الوزير بالاسترسال فى حديثه والاستمرار فى الحديث والرد على جميع طلبات الاحاطة ، وعدم مناقشة اعضاء المجلس نهائيا والالتزام بالموضوع وعدم الدخول فى مناقشات مع الأعضاء . كما طالب رئيس البرلمان أعضاء المجلس بعدم مقاطعة الوزير خلال الحديث.

فى سياق أخر أعرب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عن سعادته بعدد الأدوات الرقابية الكثيرة التى استعرضها أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، مشيرا إلى أن ذلك دليل على الإهتمام بمشكلات التعليم وهو شئ صحى، متابعا، يسعدنى الرد على تلك الأدوات وقال الوزير، :"نحن شركاء وكلنا مصريين ولسنا جبهتين، وكلنا أولياء أمور و لنا رأى فيما نسمعه، واعذرونى اننى لم أكن أعمل بالسياسة من قبل ولغتى مباشرة، واتمنى مساعدة النواب فى حل كثير من القضايا"

«مش عايز أخش اللعبة دى»..غضب فى البرلمان من طارق شوقي.. ودرس قوي للوزير من جبالي

واضاف الوزير،:" اتفقت مع الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بالمجلس، على عمل حاجة جديدة بدءا من السنة الجديدة وهى اعداد جدول لحضورى البرلمان كل شهر واعداد اجندة موضوعات ، بحيث كل شهر نناقش واحد من الموضوعات مثل عجز المعلمين الكثافات و المناهج وغيرها" وأكد، أن الفكرة هى العمل كفريق، وليس لدينا مانع من مناقشة اى موضوع وتابع، حاولنا تجهيز الرد على 134 طلب احاطة، والنواب قالوا نريد تعليم يليق بمصر، وهذا هو هدفنا بالفعل: وأضاف، سأشرح لكم وجهة نظرنا وكذلك العالم شايفنا ازاى، لأنه لايمكن أن ننسى احنا فى حين من الدنيا "