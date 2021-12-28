وزير التعليم بأول رد بجلسة البرلمان الرقابية«إعتذرت للرئيس السيسى»«فيديو وصور»

/668924/وزير-التعليم-بأول-رد-بجلسة-البرلمان-الرقابيةإعتذرت-للرئيس-السيسىفيديو-وصور

أعرب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عن سعادته بعدد الأدوات الرقابية الكثيرة التى استعرضها أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، مشيرا إلى أن ذلك دليل على الإهتمام بمشكلات التعليم وهو شئ صحى، متابعا، يسعدنى الرد على تلك الأدوات، مشيرا إلى أنه إعتذر للرئيس عبد الفتاح السيسى عن مشاركته بافتتاحات محافظة أسوان اليوم من أجل أن يكون متواجد مع نواب الشعب.

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جاء ذلك فى رده على الأدوات الرقابية المقدمة من الأعضاء بشأن منظومة التعليم، وقال الوزير، :"نحن شركاء وكلنا مصريين ولسنا جبهتين، وكلنا أولياء أمور و لنا رأى فيما نسمعه، واعذرونى اننى لم أكن أعمل بالسياسة من قبل ولغتى مباشرة، واتمنى مساعدة النواب فى حل كثير من القضايا"

وزير التعليم بأول رد بجلسة البرلمان الرقابية«إعتذرت للرئيس السيسى»

واضاف الوزير،:" اتفقت مع الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بالمجلس، على عمل حاجة جديدة بدءا من السنة الجديدة وهى اعداد جدول لحضورى البرلمان كل شهر واعداد اجندة موضوعات ، بحيث كل شهر نناقش واحد من الموضوعات مثل عجز المعلمين الكثافات و المناهج وغيرها" وأكد، أن الفكرة هى العمل كفريق، وليس لدينا مانع من مناقشة اى موضوع وتابع، حاولنا تجهيز الرد على 134 طلب احاطة، والنواب قالوا نريد تعليم يليق بمصر، وهذا هو هدفنا بالفعل مضيفا سأشرح لكم وجهة نظرنا وكذلك العالم شايفنا ازاى، لأنه لايمكن أن ننسى أننا جزء من العالم».