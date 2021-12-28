مئوية بابا عبده (1).. عبد المنعم مدبولي عانى من الفقر في طفولته و20 قرشًا أول أجر عُرض عليه

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تحل الذكرى المائه على ميلاد الفنان القدير عبد المنعم مدبولي، اليوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر، حيث ولد عام 1921 في حي باب الشعرية. ورغم نجاح الفنان الراحل المحبوب عبد المنعم مدبولي، إلا أن الجمهور ومحبيه في مصر والوطن العربي لا يعلمون كثيرًا عن حياته الشخصية.

دوت الخليج تنشر الحلقة الأولى من سلسلة مئوية بابا عبده في السطور التالية وذلك اقتباسًا من كتاب "في بيوت الحبايب.. الأبناء يفتحون خزائن الأسرار"، للكاتبة زينب عبد اللاه

نشأة عبد المنعم مدبولي

في 28 ديسمبر عام 1921 وفي حي باب الشعرية ولد الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي، لم تكن طفولته سهلة، فوالده توفي بعد مولده بـ 6 شهور وترك زوجته الشابة وفي رقبتها 3 أولاد عمر أكبرهم 6 سنوات وأصغرهم الرضيع عبد المنعم.

عبد المنعم مدبولي يعاني من الفقر

لم تكن والدة عبد المنعم مدبولي تملك سوى معاشًا ضئيلًا، فنشأ الطفل يتيما فقيرًا محرومًا من أشياء كثيرة، وبعد التحاقه بالمدرسة كانت والدته تصطحبه فترة الإجازة إلى محلات التجارة والسباكة والكهرباء لتطلب من الأسطوات أن يعمل معهم حتى يتعلم صنعة، ولذلك تعلم منذ صغره کیف یکون عصاميا ويعتمد على نفسه.

اكتشاف موهبة عبد المنعم مدبولي

كانت المنطقة الشعبية التي يعيش بها الطفل اليتيم عبد المنعم مدبولي تتميز بكثرة الموالد، وبدأت مواهب الصغير في المرحلة الابتدائية، فكان يرى الفرق المسرحية التي تأتي للمشاركة في المولد ويحفظ عروضها ويقدمها في المدرسة ويقوم بدور المخرج والممثل. وتعددت مواهب عبد المنعم مدبولي وأتقن العديد من الفنون، فكان مخرجًا ومؤلفًا وموهوبًا في الرسم والنحت.

دراسة عبد المنعم مدبولي في الفنون التطبيقية ومعهد التمثيل

التحق بكلية الفنون التطبيقية، حيث لم یکن معهد التمثيل قد افتتح، وبعد تخرجه في كلية الفنون التطبيقية كان معهد التمثيل بدأ فالتحق به وكان ضمن ثاني دفعة بالمعهد، وبعد تخرجه من كلية الفنون التطبيقية عمل بها مدرسًا في قسم النحت حتى منتصف السبعينيات وبعد شهرته الفنية.

عبد المنعم مدبولي يحترف التمثيل

احترف عبد المنعم مدبولي الفن عندما وصل لسن 17 عاما، حيث عرفه الفنان عبد البديع العربي على فاطمة رشدي فأعطته دورًا صغيرًا وعندما نجح منحته دور البطولة ووعدته بأن يحصل على أجر20 قرشًا، ولكنه لم يحصل على هذا المبلغ بسبب تعثرها ماديًا، ورغم ذلك ظل ملتزما معها ولم يتركها، حتى أنها تحدثت عنه في مذكراتها وأشارت إلى أنه من الشخصيات التي وقفت إلى جوارها.

وضع لوحات عبد المنعم مدبولي في رئاسة الجمهورية

ظلت موهبة الرسم ملازمة لعبد المنعم مدبولي دائما حتى أنه رسم لوحات كثيرة، وأقام معارض كان يحضرها فاروق حسني، وأخذت بعض لوحاته ووضعت في رئاسة الجمهورية وفي وزارة الثقافة، كما شارك في إصلاح لوحات قصر المانسترلي.