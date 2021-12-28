بسبب تنصل طارق شوقي..رئيس البرلمان يطالب وزير المجالس النيابية بالاستعداد للرد

/668927/بسبب-تنصل-طارق-شوقيرئيس-البرلمان-يطالب-وزير-المجالس-النيابية-بالاستعداد-للرد
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بالاستعداد للرد بالنيابة عن الوزارات التى اسند إليها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المسئولية فى عدد من الملفات التى يواجهها ملف التعليم ما قبل الجامعي.
وزير التربية والتعليم فى البرلمان
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، للرد على ١٢٠ طلب إحاطة وسؤال وأداة رقابية حول الأزمات التى يواجهها ملف التعليم فى مصر .
دوت الخليج يرصد رد طارق شوقي فى الجلسة العامة للبرلمان
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: عليك بالاستعداد بالرد حول ما أثاره وزير التربية والتعليم من مسئولية بعض الوزرات الأخرى فى ملف التعليم.
جاء ذلك بعد تأكيد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن بعض الانتقادات التي يواجهها من الأعضاء ليست مسئولية وزارته، ومنها الوجبات المدرسية وتعيين المعلمين.
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