بصورة عارية..محمد رمضان يروج لكليب أغنيته الجديدة «متعودة»

/668928/بصورة-عاريةمحمد-رمضان-يروج-لكليب-أغنيته-الجديدة-متعودة

شوق الفنان ومؤدي المهرجانات محمد رمضان جمهوره، لعمل غنائي جديد من المقرر طرحة خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي أتى بعنوان «متعودة»، ومن المرجح أن يحقق نجاحات باهرة كسابقيه.

دوت الخليج يرصد موعد عرض أغنية محمد رمضان الجديدة «متعودة»

ونشر محمد رمضان صورة من كليب «متعودة»، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهر بها مع عدد كبير من الموديل السيدات، ويرتدي سترة على ظهره مع ترك بقيه جسده عاريا.

وعلق رمضان على الصورة، معلنا عن موعد طرح العمل، قائلا: «باقي 3 أيام على كليب متعودة».

محمد رمضان يسخر من الجمهور بعد ظهوره بالشيشة

وكان قد سخر، رمضان مؤخرا من هجوم الجمهور عليه بعد ظهوره بالشيشة في إحدى لقائته التليفزيونية خارج مصر، وذلك من خلال إعادة نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وكتبت محمد رمضان عبر انستجرام: “كنت فاكر الشيشة في اللقاء التلفزيوني هتخليني أعرف أرص الكلام.. لا للتدخين”.

محمد رمضان يثير الجدل بصور مع 3 طيارين جُدد

الجدير بالذكر، أنه لازال الفنان محمد رمضان يذكر جمهوره بحادثه المؤسف مع الطيار أشرف أبو اليسر، وذلك من خلال إعادة نفس الموقف كل فترة مع أشخاص أخرين، فتارة مع مضيفات الطيران، وأخرى مع طاقم طائرة بالكامل.

وظهر محمد رمضان خلال الصور، التي نشرها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، مع 3 طيارين رافعين علامة نمبر وان الذي اشتهر بها رمضان منذ أن ذاع صيته في الوسط الفني.

وبرغم مرور دقائق قليلة على نشر الصورة، بدأت تعليقات الجمهور المهاجمة لمحمد رمضان، اذ جاءت على النحو الأتي: “دير بالك لا يشتكون بعد”، “تاني”، “طيار جديد عايز تطيره”، “ايه هتفنش دول كمان”، وغيرها من التعليقات المشابهة.