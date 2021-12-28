/668929/منذر-ريحانة-يتعاقد-على-بطولة-مسلسل-جديد-بعنوان-ولهان

تعاقد الفنان الأردني منذر رياحنة، على بطولة مسلسل درامي جديد بعنوان «ولهان» الذي يخرجه بلال العربي، ويعد هذا التعاون الفني، الأول الذي يجمع بين "رياحنة" و"بلال" في الدراما.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الفنان منذر ريحانة الجديد.

المسلسل يتكون من ١٠ حلقات، وتدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي ورعب وإثارة.

أبطال مسلسل «ولهان»

مسلسل«ولهان» بطولة النجوم منذر رياحنة، محمد نجاتي، ريم أحمد، محمد رضا، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، بسنت النبراوي، مدير تصوير د. أحمد حسين، مهندس ديكور سامح بدر، مدير إضاءة أيمن كئه، سيناريو وحوار ورشة Big pen، وإخراج بلال العربي.

السيرة الذاتية لمنذر ريحانة

منذر رياحنة هو ممثلٌ أردنيٌ درس الإخراج المسرحي والتلفزيوني، بدأ التمثيل خلال فترة الدراسة من على خشبة مسرح جامعة اليرموك، ليُشارك في العديد من الأعمال في السينما والتلفزيون، بعد تخرجه من الجامعة عام 2004 .

شارك أيضًا في عددٍ من الأعمال الدرامية المصرية والسورية إلى جانب الأردنية، واشتهر بأدواره في المسلسلات البدوية بشكلٍ خاصٍ، وحصل على جائزة إيمي العالمية عن دوره في مسلسل “الاجتياح”.

بدايات منذر رياحنة

وُلد منذ رياحنة في مدينة إربد بالأردن، بتاريخ 8 - آبريل - 1979، درس الإخراج التلفزيوني والمسرحي في جامعة اليرموك، وتخرج منها عام 2004.

وكان أول عمل إخراجي له هو الفيلم الدرامي القصير "لاشيء مهم" الذي كان مشروع تخرجه ليبدأ بعدها مسيرته الفنية.

شارك منذر رياحنة في عام 1995 في مسلسل "الفرداوي"، وفي عام 2000 في مسلسل "نهيل"، وفي عام 2001 في مسلسل "سر النوار".

في عام 2002 ظهر منذر رياحنة في مسلسل "آخر الفرسان" بدور قاسم، وفي "امرؤ القيس: الثأر المر". وفي عام 2003 قدم شخصية الزبير بن عبدالله بن الزبير في المسلسل التاريخي "الحجاج".

في عام 2004 اشترك في عددٍ من المسلسلات: "شو هالحكي"، و"الطريق إلى كابل"، و"شهرزاد الحكاية الأخيرة".

قدم شخصية سير بن أبي بكر في المسلسل التاريخي "المرابطون والأندلس" عام 2005، بالإضافة إلى دوره في مسلسلات "الطريق الوعر"، و"لوحة حب".

ظهر عام 2006 في الجزء الأول من المسلسل البدوي "رأس غليص" بدور زواد، كما قدم دور محمد الأمين في المسلسل التاريخي "أبناء الرشيد: الأمين والمأمون".

وفي عام 2007 أدى شخصية مصطفى في مسلسل "الاجتياح" حقق على إثرها نجوميةً كبيرة، المسلسل الذي تحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني من الإرهاب الذي تمارسه اسرائيل عليه، وحصل على جائزة إيمي للمسلسلات. كما شارك في نفس العام في مسلسل "خالد بن الوليد" الجزء الأول بدور "قارن". ومن ضمن أعماله في عام 2008 كانت شخصية أبو مسلم الخراساني في مسلسل "أبو جعفر المنصور"، بالإضافة لدور البطولة في مسلسل "عودة أبو تايه". كما شارك في نفس العام في مسلسل "القدس أولى القبلتين"، و"رأس غليص" بجزئه الثاني.

في عام 2009 قدم دور البطولة في مسلسل"مخاوي الذيب" إلى جانب سليمان الشملاوي، ونادية عودة. كما مثّل في كل من "جمر الغضا"،و"بلقيس".

من أعماله لعام 2020 مسلسل " سكن البنات "، ومسلسل "حارس الجبل". أما آخر أعماله لعام 2021 كانت مسلسل " موسى "، ومسلسل " جلمود الصحارى "، وفيلم " ماكو"، وفيلم " آل هارون ".