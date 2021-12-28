جامعة القاهرة تنظم محاضرة عن الثوابت والمتغيرات فى الإسلام (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أهمية المحاضرة ومعرفة الثوابت والمتغيرات فى الدين باعتبارها أحد السبل لمنع الفكر المتطرف والفكر الإرهابى والفكر المتسلط الذى يحاول أن يضيق أمر الدين بأن يتحدث فى المناطق المسكوت عنها أو المناطق المباحة.

وقال الدكتور الخشت، إن هناك ثوابت من حيث المصادر وهناك ثوابت تخص الموضوعات، ومن حيث المصادر هى القرآن الكريم أى الوحى الإلهى المقدس، فهذا ثابت من حيث المصادر لا اختلاف عليه، وأيضا السنة المتواترة وهى ثابت لا يتغير وهى منطقة الاتفاق بين المحدثين وبين الفقهاء، وهناك درجات أخرى لا نتركها ولا ندعها، ولكن هناك طرق وضوابط فى الاستدلال بها.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن من أهم الطرق والضوابط فى الاستدلال عدم التعارض مع نص قرآنى صريح، لأن الوحى لا يتعارض مع نفسه أو يناقض نفسه.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن هناك ثوابت من حيث الموضوعات، منها ما علم من الدين بالضرورة من القطعيات الثبوت وقطعيات المعنى، مستشهدا بقوله الكريم "يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" فهو قطعى الثبوت وليس قطعى المعنى، والمتعدد المعنى مجال مفتوح أمام العلماء للاستنباط وللاجتهاد. ومن أهم الثوابت الأصول لاعتقادية والأصول العبادية، والأصول الأخلاقية، والضروريات الخمس، وأصول المعاملات والمحرمات فى القرآن والسنة المتواترة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن بعض العلماء يفرق بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب، مشيرا إلى أن أركان الإسلام من أعمال الجوارح، لأن نطق الشهادة لفظى وهى عمل بالجوارح، ومثلها الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت.

وأضاف أن أركان الايمان مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله من الثوابت التى لا مساس بها.

وقال الدكتور الخشت، إن هناك بعض الفرق الإسلامية وبعض المذاهب اختلفوا فى بعض المسائل الجزئية التى تتعلق بالطبيعة الإلهية، وهى أمر لا يدخل فى القطعيات، لأنها اختلاف فى الفهم البشرى للطبيعة الالهية، لأن أى وصف لله سبحانه وتعالى غير مذكور فى الوحى الكريم لا يصح أن نصف به الله سبحانه وتعالى.

وأكد الدكتور الخشت أنه توجد منطقة يختلف فيها الفهم البشرى، فنحن شأننا كمسلمين هو ما قاله القرآن والسنة اليقينية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن من الامثلة على ما علم من الدين بالضرورة هى الأصول الأخلاقية فى القرآن والأمانة والعدل، وحق الانسان فى اختيار دينه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن كل أنظمة الدول قائمة على حفظ النفس، وحفظ العرض، والمال، ومسألة الثوابت مشتركة بين الدين وبين العقل أيضا، فما يقول به العقل البدهى الواضح الصريح المنضبط والعقل التشريعى فى أى دستور أو فى أى قانون سنجد نفس الكلام لأن الاسلام لم يأت بعيدا عن العقل، ولان أصول الإسلام وثوابته هى أصول العقل الصريح، مشيرا إلى أن الثوابت التى يقصدها هى ثوابت عقلية وثوابت دينية معا، وأيضا فى العبادات، لكن الأحكام فيها جزء ثابت وجزء متغير وهذا متاح فى المذاهب ويختلف فيها الفقهاء.

وقال الدكتور الخشت، إن القرآن قبل التراث وفوق التراث وأعلى منه، وهو لا يوصف نفسه بالتراث الذى يوصف به الأعمال البشرية، ويمثل اجتهادات بعضها عظيم وبعضها سلبى وقابل للمراجعة والنقد والتطوير، لافتا إلى أن أى حديث عن التراث ليس عن القرآن الكريم أو الرسول صل الله عليه وسلم لأنه مبلغ الوحى وهو الوحيد الذى يتحدث بإسم الله، مؤكدا أنه لا قداسة إلا لله سبحانه وتعالى.

وأكد الدكتور الخشت، أن الشرع يسير مع المصلحة العامة أينما سارت، لأن الدين جاء لرعاية مصالح الناس، لافتا إلى أننا نتبع طريقة ومنهج عمر بن الخطاب فى التفكير، الذى كانت آراؤه تناسب عصره، وكان يغير رأيه إذا ظهرت له حجة.

وأضاف، أن منطقة المتغيرات التى نعمل بها لتأسيس خطاب دينى جديد، وأن الدين ليس الخطاب الدينى، لأن الدين يتمثل فى القرآن والسنة النبوية الصحيحة، بينما يتمثل الخطاب الدينى فى طريقة فهمنا للدين والتى يمكن أن تتغير بظهور الأدلة وتغير المصالح، مؤكدا أن التجديد يكون فى مجال المتغيرات وليس الثوابت.

من جانبه، قال الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الدكتور محمد الخشت يمثل قيمة وطنية كبيرة وعقل فلسفى وعلمى يعتز به الجميع،

وأن جامعة القاهرة تمثل صرحا وطنيا عريقا له جذور تاريخية ومركز كبير فى التعليم وصناعة العقول وتصنيع الخبرات والموارد العلمية فى العالم العربى والإسلامى، مشيرا إلى أن قبة جامعة القاهرة هى أحد العلامات المضيئة التى شهدت قامات ورموز وأعلام وتعد جذور أصيلة فى تاريخ الوطن.

وأوضح الأزهرى، أن تجديد الفكر والخطاب الدينى ترتكز على 4 محاور أساسية، وهى إطفاء نيران الفكر المتطرف، وإطفاء نيران التطرف اللادينى المضاد الذى يصل إلى قضية الإلحاد، وإعادة بناء الشخصية الوطنية القادرة على حماية البلد والتى تبحث وترمم أعمدة شخصية الإنسان المصرى، وإعادة صناعة الحضارة، مشيرا إلى أن الغرض من التجديد يتمثل فى احترام الأكوان، وإكرام الإسان، وحفظ الأوطان، وإزدياد العمران، وزيادة الإيمان.

وأشار الأزهرى، إلى ثقته المطلقة بأن الدكتور الخشت والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يكن كل منهما للآخر كل الاحترام والتقدير والمحبة وهو ما لا يتعارض مع فتح أبواب الحوار المثمر.

وأعرب الأزهرى، عن تأييده لما ذكره الدكتور الخشت حول أن القرآن فوق التراث ويصلح لكل زمان ومكان، وتناوله لضوابط فهم الناس وطريقة تفكيرهم عند قراءة التراث، وأن نأخذ من العلماء منهجهم فى التفكير القائم على فهم الأدلة، وتأكيد على أن النص الشريف يتنزل من الواقع الثابت، بينما يختلف الحكم الشرعى حسب ما يوجد فى الواقع من أمور، وأن التراث لا يتم رده بأكمله أو قبوله بأكمله.

وأشار الأزهرى، خلال محاضرته إلى أنه كلما كان البحث العلمى والنقاش والجدل العلمى مصحوب بنفس هادئة وجو مرحب به، وتقدير متبادل، فإنه يثمر بشكل إيجابى حتى وإن اختلفت وجهات النظر، بينما لو اتسم الجو العام له بالمشاحنات فإنه لن يثمر حتى وإن اتفقت الآراء، لأنه كلما تهيجت المشاعر أغلقت العقول وأصبحت لا تستطيع الفهم أو الاستنتاج، داعيا إلى انعقاد صالون ثقافى فكرى بجامعة القاهرة بشكل دائم يجتمع فيه الرموز والعلماء والأدباء لتأهيل العقول فى جو علمى ملائم لإنتاج المعرفة وصناعة الحضارات.

وأوضح الدكتور أسامة الازهرى أن موضوع الثوابت والمتغيرات فى الإسلام له أهمية كبيرة، مؤكدا تأييده لما أشار إليه الدكتور الخشت بأن الثوابت فى الإسلام لا مساس بها وهى سياج منيع لا يسمح لأحد بالتطاول عليه، مؤكدا أن الفرق بين الثوابت والمتغيرات هام لتثبيت هوية هذا الدين من ناحية والتعمق فيه التى تمثل أحد مكونات بقائه وخلوده.

وأشار الأزهرى، إلى أنه كلما كان البحث العلمى والنقاش والجدل العلمى مصحوب بنفس هادئة وجو مرحب به، وتقدير متبادل، فإنه يثمر بشكل إيجابى حتى وإن اختلفت وجهات النظر، بينما لو اتسم الجو العام له بالمشاحنات فإنه لن يثمر حتى وإن اتفقت الآراء، لأنه كلما تهيجت المشاعر أغلقت العقول وأصبحت لا تستطيع الفهم أو الاستنتاج، داعيا إلى انعقاد صالون ثقافى فكرى بجامعة القاهرة بشكل دائم يجتمع فيه الرموز والعلماء والأدباء لتأهيل العقول فى جو علمى ملائم لإنتاج المعرفة وصناعة الحضارات.

وأوضح الدكتور أسامة الازهرى أن موضوع الثوابت والمتغيرات فى الإسلام له أهمية كبيرة، مؤكدا تأييده لما أشار إليه الدكتور الخشت بأن الثوابت فى الإسلام لا مساس بها وهى سياج منيع لا يسمح لأحد بالتطاول عليه، مؤكدا أن الفرق بين الثوابت والمتغيرات هام لتثبيت هوية هذا الدين من ناحية والتعمق فيه التى تمثل أحد مكونات بقائه وخلوده.

وأشار الأزهرى، إلى أن من ثوابت الإسلام مصادره وأدلته الكبرى وعلى رأسها القرآن والسنة النبوية المشرفة والبيان للقرآن العظيم والإجماع والقياس بالأدلة المتفق عليها، موضحا أن ثوابت الدين تولد منها عدة محاور للمعرفة عند المسلمين، ومنها أولا أن العقائد من الثوابت والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر كلها من الثوابت التى لا تتغير بتغير الأزمان أو الأماكن أو الحضارات.

وأضاف الأزهرى، أن الأمر الثانى فى هذا الدين يتمثل فى المبادئ الأخلاقية الكبرى مثل الصدق والأمانة والعدل والكرم والتنزه عن الكذب والسرقة، وهى من الثوابت التى ليس فيها اختلاف بين الأشخاص، وهى معايير للفضيلة وصناعة سلوك إنسانى رشيد، مؤكدا أن الشرع الشريف له مقاصد عليا نشأت من الاستقراء التام لعلماء الفقه الذين عكفوا على استقراء فروع الفقه.

وأكد الأزهرى، أن المقاصد الكبرى للشريعة من الثوابت لا يطرأ عليها تغير باختلاف الأزمان والأماكن، وأن الشرائع جميعا جاءت لحفظ النفس والدين والعرض والمال، متابعا أن من الأمور الثابتة للشريعة مناهج الاستنباط وعلم أصول الفقه، التى تمثل معايير محكمة ومجردة لفهم النص الشريف، وأن فلسفة المسلم الخالص هى أصول الفقه مع تباحثهم مع الثقافات الأخرى، كما أن قاعدة أن الضرر يتم إزالته هى قاعدة فقهية كبرى ثابتة لا تقبل التغيير ويندرج تحتها عدة مئات وألوف من الفروع الفقهية.

وتابع الأزهرى أن المتغير فى الإسلام معناه أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالحلال والحرام تنزل على واقع، بمعنى أن الاجتهاد يتم فى استخراج الأحكام الشرعية ويصل إلى مسائل جزئية للفتوى فى الحلال والحرام مثل الزواج والطلاق وغيره، مشيرا إلى التمييز بها بين المبادئ الكبرى مثل الصلاة والصوم والحج التى تمثل ثوابت قطعية، مشيرا إلى أنه من المتغيرات أيضا الأحكام الفقهية التى قد تختلف باختلاف المكان والزمان والأحوال والأشخاص، مؤكدا أهمية إدراك الواقع الذى يمثل معنى واسع، والأنماط الفلسفية التى تتولد كل يوم فى ظل الانفجار المعرفى والمعلومات الحادث.