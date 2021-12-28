رئيس مدينة رأس غارب يبحث الاستعدادات لمجابهة الأمطار والسيول

جدة - نرمين السيد - ووجه رئيس المدينة حسب بيان، رؤساء اللجان من الشركات المشاركة بضرورة رفع درجة الاستعداد وتوفير جميع المعدات الموضوعة فى الخطة المستديمة وجاهزيتها للمشاركة فى مجابهة مخاطر السيول إلى جانب التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمدينة وتفعيل غرفة العمليات، والتنسيق فيما يخص الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وشركة سيتى جاز والمستشفى المركزى والإسعاف والتموين.
وأشار إلى أنه تم التاكيد على الإدارة التعليمية والتضامن الاجتماعى والأوقاف والشباب والرياضة بتوفير أماكن الإيواء وتجهيزها لاستقبال العالقين على الطرق فى حالة حدوث أمطار ،مكلفا رئيس المدينة إدارة الأزمات للمرور أعمال الحماية التى تمت بالمدينة من السدود والبحيرات والبرابخ للتأكد من جاهزيتها.
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