وكيل الأزهر يطالب الدبلوماسيين العرب بالتحدث بالعربية فى المحافل الدولية

جدة - نرمين السيد - وطالب الضوينى خلال كلمته باحتفالية الأزهر باليوم العالمى للغة العربية، والتى نظمها مجمع البحوث الإسلامية وقطاع المعاهد الأزهرية، تحت عنوان: "اللغة العربية..الماضى والحاضر" - بأن ينطق الدبلوماسيون العرب باللسان العربى فى المحافل الدولية والأوساط السياسية، وذلك حتى تكون اللغة العربية حاضرة محليا ودوليا.

وأوصى بأن تفعل التشريعات الخاصة بحماية اللغة العربية والنهوض بها، بما يجعلها حاضرة فى مختلف ميادين المعرفة والثقافة، والحياة العامة، والأنشطة الفنية والإعلامية، وأن تعمل الدوائر التربوية على إيجاد صيغ وبدائل مرغبة للنشء فى دراستها والتكلم بها، مؤكدا ضرورة توفر إرادة حقيقية وقرار بآليات تنفيذية يعنى بتعريب العلوم المعاصرة وأن تصطبغ الرسالة الإعلامية بالصبغة اللغوية الفصحى.

وتأتى ندوة "اللغة العربية.. الماضى والحاضر"، فى إطار اهتمام الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، باللغة العربية، وتعليمها للناطقين بها وغير الناطقين، وتعد العربية أغنى لغات العالم، بما تتضمنه كل أدوات التعبير فى أصولها، ولما لها من مكانة وأهمية لدى العرب والمسلمين على مر التاريخ، كما أنها استطاعت أن تحافظ على أصالتها واستقلالها على مر العصور والأزمنة، بل وأثرت فى غيرها من اللغات الأخرى.