جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ فى تصريح اليوم الثلاثاء، أن المدرسة الجديدة تأتى فى إطار خطة المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية للتوسع فى إنشاء المدارس الجديدة بمختلف مدن وقرى المحافظة، لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول وتحسين جودة العملية التعليمية. وأشار الفقى إلى أن مدرسة (طهطا) الابتدائية الجديدة أقيمت على مساحة 5 آلاف و100 متر مربع، وتضم جناحين يضم كل جناح 28 فصلاً دراسياً بإجمالى 56 فصلا مقسمة ما بين فصول رياض أطفال وابتدائى وفصول خاصة لذوى الاحتياجات، موجها بإقامة ملعب نجيل صناعى بالمدرسة وبكل مدرسة جديدة يتم إنشاؤها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوهاج: الانتهاء من إنشاء مدرسة ابتدائية جديدة بطهطا بتكلفة 13 مليونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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