وزير الزراعة اللبنانى: زياتى الأخيرة لمصر كانت إيجابية

جدة - نرمين السيد - وصف وزير الزراعة اللبنانى عباس الحاج حسن، زيارته لمصر ومباحثاته مع المسئولين بأنها كانت إيجابية، مؤكدا أنه سيكون هناك لجان تتابع عن كثب تفاصيل التعاون المشترك بين البلدى





جاء ذلك خلال تصريحات له عقب لقائه، اليوم الثلاثاء، برئيس الحكومة نجيب ميقاتى بالسراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية. وأكد وزير الزراعة اللبنانى أنه بحث مع ميقاتى تطورات وتحديات القطاع الزراعى، كما عرض أجواء زيارته الأخيرة إلى مصر. يذكر أن وزير الزراعة اللبنانى، زار لمعامل مشروع مكافحة العفن البنى فى البطاطس، خلال زيارته لمصر مؤخرا، وذلك بمرافقة على حلبى السفير اللبنانى بمصر، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة. واطلع الوزير اللبنانى على الطرق الحديثة التى يتبعها المشروع لفحص تقاوى البطاطس وبطاطس المائدة لضمان خلوها من البكتريا المسببة لمرض العفن البنى فى البطاطس.

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