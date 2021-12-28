محافظة الجيزة ترصف عددا من متفرعات شارع الهرم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وفى ذلك الإطار، انتهت المحافظة من خلال حى العمرانية وانطلاقا من تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022، من فرد الطبقة الاسفلتية السطحية بشارع استديو الأهرام المتفرع من شارع الهرم، بالإضافة إلى البدء فى فرد الطبقة الاسفلتية السطحية بشارع الوحدة العربية، وذلك من شارع الهرم حتى شارع السادات.
كما قامت محافظة الجيزة من خلال حى العمرانية بالبدء بفرد الطبقة الاسفلتية السطحية بشارع الهنيدى وذلك من شارع الهرم حتى شارع محمود عامر.
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