عاجل- غرامة للإعلانات.. ننشر تعديلات قانون المرور والطفل (مستند)

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية، فى العدد الصادر أمس، القرار الجمهورى رقم 161 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.





ونصت المادة 35 من القانون بند رقم 1 على ألا يقل سن الطالب عن 16 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبند رقم 9 من المادة 34 من هذا القانون وعن 18 سنة بالنسبة للرخص الواردة بالبندين 1 و7 من المادة 34. وإلى نص التعديلات:

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