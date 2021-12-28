وزير التعليم أمام البرلمان:نسير بجهود كبيرة فى بناء الفصول..ولكن لا نزال أمام عجز

/668935/وزير-التعليم-أمام-البرلماننسير-بجهود-كبيرة-فى-بناء-الفصولولكن-لا-نزال-أمام-عجز

قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي، إن تطوير التعليم لن ينجح بشكل فوري لو قمنا بتعيين الـ 36 ألف معلم، وهناك العديد مما يتقدم به النواب ليس له علاقة بوزارة التربية والتعليم، لا علاقة لنا بالتغذية المدرسية، فمن يحدد نوعية الوجبات، هي وزارة الصحة، وجودة الوجبة مسوؤلية هيئة سلامة الغذاء.

جاء ذلك فى رده على الأدوات الرقابية المقدمة.

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وأضاف شوقي: هيئة الأبنية التعليمية تسير وفق موازنة محددة تقرها لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، وقد نجحنا رغم العجز الموجود في بناء مايزيد على 94 ألف فصل، 39% منها فصول جديدة، تكلفوا 31 مليار جنيه، ولكن عدد التلاميذ الذين زادوا في سنوات محاولات سد العجز، 5 مليون طالب، وهو ماكان يحذر منه الرئيس عبدالفتاح االسيسي فيما يخلص التهام الزيادة السكانية لمقدرات التنمية.

وزير التعليم: لدينا مشاكل ممتدة من 2016 ولكن استطعنا تغيير الفكر القديم في التدريس

وتابع وزير التربية والتعليم: لدينا مشكلات أخرى متمثلة في أنه ليس لدينا بعد آخر فيما يخص كثافة الطلاب، فبخلاف نقص الأموال، لانجد أراضي للبناء عليها، ونضطر إلى الدخول في نزع ملكيات وخلافه، وبالنظر إلى فنلندا التي تأتي ضمن المراكز الخمس ال أولى في العالم في جودة التعليم، تنفق 20 ألف يورو في العام على الطالب الواحد، أي مايوازي 400 ألف جنيه، وفي المقابل نحن نصرف على الطالب 4000 جنيه، الأمور كلها في النهاية مردها الأموال والميزانيات.

وأردف الوزير: كنا في المركز قبل الأخير في العام 2016 بمؤشر جودة التعليم، ولدينا مشاكل ممتدة من 2016، ولكن استطعنا تغيير الفكر القديم في التدريس، حيث اتخذنا المسار الأصعب للارتفاع من المراكز الأخيرة بمؤشرات جودة التعليم، مشكلة الـ 30 ألف معلم ممتدة من وزراء سابقين، وكانت لدينا مشكلة في طريقة طباعة الكتب وجودتها، ولكن سيطرنا على ذلك بأدوات ومحددات في الموازنة وحسن ترتيب الأولويات، لدينا موارد نعمل بها، وقوانين تحكم أداء وزارة التربية والتعليم.