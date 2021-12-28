/668936/طارق-شوقي--الـ36-الف-معلم-ليس-لديهم-مركز-قانونى-والتثبيت-يتطلب-تعديل-القانون

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ، إن مشكلة تعيين ال36 ألف وال120 ألف معلم ، قضية قومية تحظي بإهتمام الحكومة ، ولكن هناك سوء فهم تجاه تلك القضية، خاصة أنه لايوجد تعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة .

دوت الخليج

وأكد الوزير خلال كلمته فى الجلسة العامة ، إن النواب أذا ارادوا تثبيت ال36 ألف وال120 الف معلم ، فعليهم تغيير القانون الحالي خاصة أن القانون الحالي لا ينص على التعيين او التثبيث، مطالبا النواب بإدخال تعديلات على القانون تسمح بتعيين المدرسين والأطباء ، قائلا :" التعيين ليس فى يدى أرغب مثلكم فى تعيين المدرسين ولكن ليس لدينا موازنة للتعيين والقانون لايسمح لنا بذلك ".

وزير التعليم: النواب أذا أرادوا تثبيت الـ36 ألف وال120 ألف معلم عليهم تغيير القانون الحالي

ووجه الوزير حديثه للنواب :" أنا معكم 100% فى تعيين المدرسين خاصة أن العجز ليس 120 ألف معلم فقط، ولكن لدينا عجز يصل إلى 323 ألف معلم " مشيرا إلى أن تعديل القانون هو الحل للتثبيت خاصة اننا فى حاجة لمعلمين طوال الوقت .

وطالب الوزير النواب بعدم الشعور بالضغط عليهم من الـ36 ألف معلم ، قائلا : ليس لديهم مركز قانوني ونحتاج الأكفأ منهم فقط، لن أختار ال 36 ألف معلم بالعافية فهم لم يمسكوا علي الوزارة ذلة وسنختار الأكفاء منهم فقط "

كما طالب الوزير النواب ، بتوجيه نصيحة ل 36 ألف معلم الذين يضغطون عليهم بأن يمارسوا حياتهم ، خاصة أنه لايوجد تثبيت ولا يوجد موازنةو إذا واجد فلوس سيكون التعييم بالتعاقد لمدة شهرين أو ثلاثة ، أما اذا تم تعديل القانون سيتم التثبيت .