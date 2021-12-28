/668937/رئيس-النواب-لوزير-التعليم-الحكومة-لا-تعاون-البرلمان-فى-الرد-على-أسئلة-النواب

حاول المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فض الاشتباك الواقع بين بعض النواب بسبب رفضهم لردود الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول ما أثاروه خلال الجلسة العامة بشان الازمات التى يواجهها التعليم ما قبل الجامعى.

دوت الخليج يرصد رد وزير التعليم فى البرلمان بشأن ازمة عجز المعلمين ومنهج رابعة ابتدائي منهج رابعة ابتدئي وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بشكل حاسم: ارجو من الاعضاء عدم مقاطعة الوزير طارق شوقى. ووجه رئيس مجلس النواب كلامه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قائلا: اليوم لا يقف البرلمان مع الحكومة فى جميع الاحوال نعاون الحكومة ،ولكن فى الرد على الادوات الرقابية المقدمة من النواب، الحكومة مسئولة عن نفسها. وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: المجلس يطلب من الحكومة وضع أجوبة لهذه الاسئلة.

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