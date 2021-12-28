/668940/بتكلفة-21-مليون-جنيه-تسلم-المدفن-الصحي-الآمن-بمركز-دار-السلام-في-سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تسلم المدفن الصحي الآمن بمركز دار السلام، بعد الانتهاء من إنشاؤه من جانب الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 21 مليون جنيه، ويأتي إنشاء هذا المدفن في إطار بروتوكول التعاون بين وزارات "التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع"؛ لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفاتويرصد دوت الخليج التفاصيل.

يذكر أن المدفن الصحي مقام على مساحة 6 فدان، وهو عبارة عن إنشاء خلية دفن صحي، وبحيرة تبخير سائل الرشح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، ويبلغ مساحة الخلية حوالي 3 فدان بمتوسط ارتفاع 4 متر من سطح الأرض للساتر الترابي و متوسط عمق 8 م من قاع الخلية وتشمل عدد 5 طبقات عزل وحماية ، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة امن، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة انارة وخزانات للمياه، بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

المدفن الصحى بدار السلام في سوهاج

كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط "ريب راب " كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية محاطة من الخارج بزلط " الريب راب "، ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة .

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة طهطا الابتدائية، بمدينة طهطا، بتكلفة اجمالية 13 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة بمختلف مدن وقرى المحافظة لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأوضح المهندس السيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج أن مدرسة طهطا الابتدائية الجديدة أقيمت على مساحة 5100 متر مربع، وتضم جناحين يضم كل جناح منهما 28 فصل بإجمالي 56 فصل مقسمة ما بين فصول رياض أطفال، وابتدائي، وفصول خاصة لذوي الاعاقة، لافتا إلى تنفيذ توجيهات محافظ الاقليم بشأن إقامة ملعب نجيل صناعي بالمدرسة وبكل مدرسة جديدة يتم إنشاؤها.

تعرف على تحذير مياه سوهاج لأهالي قرية الخزندارية

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن ضعف المياه عن قرية الخزندارية بمركز ساقلته اليوم الثلاثاء الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ وغداُ الاربعاء الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ فى تمام الساعة العاشرة مساءً وحتى الخامسة فجرا ولمدة ثمان ساعات لإجراء اعمال الاحلال والتجديد بمحطة مياه الخزندارية النقالى وانه سيتم تشغيل محطة مياه الخزندارية الجديدة بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين كما انه سيتم الدفع بسيارات مياه نقية فى حالة وجود شكاوى من المواطنين.