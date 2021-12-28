/668941/محافظ-البحيرة-الخط-الأول-لمشروع-القطار-السريع-إنجازا-فاق-كل-التوقعات-ونقلة-نوعية-غير-مسبوقة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن ما تشهده مصر حالياً تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مشيراً أن قطاع الطرق والكباري من المشروعات التي أولها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إهتماماً واسعاً لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري بشكل يليق بالجمهورية الجديدة وللربط بين المحافظات كمحاور وشرايين للنماء والتنمية وتسهيل عملية الإنتقال، إلى جانب ذلك تخفيف الإزدحام المروري، وإختصار الوقت والجهد وتقليل الإزدحام المروري .

محافظ البحيرة :الخط الأول لمشروع القطار السريع إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة

وإتساقاً مع توجيهات فخامة السيد الرئيس وجهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتى تمثل شرايين حياة وتنمية، وتنفيذ خطة شاملة لإستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية بالإضافة إلى المحاور والكباري بإعتبارها الشريان الرئيسي الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية .

محافظ البحيرة :الخط الأول لمشروع القطار السريع إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة

أكد المحافظ على المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة ووزارة النقل لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدس ورفع درجة الأمان حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين .

وأشار أن مشروع القطار السريع، العلمين - العاصمة - العين السخنة والذى تنفذه وزارة النقل سيحقق العديد من المزايا ومنها تقليل الوقت المستغرق للإنتقال بين المحافظات إلى النصف أو أكثر، وتشجيع الحركة السياحية في مدن البحر الأحمر والمتوسط، وتنشيط القطاع التجاري في الموانئ المصرية من خلال سرعة نقل البضائع . ويبدأ الخط الأول بربط العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة وعدة محافظات والعلمين الجديدة بطول ٤٦٠ كيلو، والذى يمر بطول ٥٢ كم بمحافظة البحيرة من الكيلو ٢٤٨ إلى ٣٠٠ كم، حيث تم البدء فى شهر أكتوبر ٢٠٢١ باعمال التطهير ومن المقرر نهو الأعمال فى مارس ٢٠٢٢.