/668943/وزير-التعليم-أمام-البرلمان--اليابان-كسبتنا-6-صفر-فى-امتحانات-الإعدادي-وطلاب-رابعة-إبتدائى-اللى-حضراتكم-شايفينهم-مظلومين-هما-اللى-كسبوهم

قال الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، إن الوزارة قامت بإجراء اختبار لمنهج الصف الرابع الابتدائى ، من خلال الدخول فى مسابقة مع الجانب بالياباني وتم إختيار عينة من 3 آلاف طالب ، للمشاركة فى امتحان تم إعداده وفقا للمعايير اليابانية فى التعليم .

دوت الخليج يرصد تفاصيل رد طارق شوقي على نواب البرلمان بالجلسة العامة

طارق شوقي بمجلس النواب

وأكد الوزير خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب للرد على عدد من طلبات الاحاطة ، إن الجانب الياباني كسبنا بنسبة كبيرة تصل إلى 6 -0 فى مرحلة تانبة وتالتة اعدادى ، ولكن فى مسابقة رابعة ابتدائى ، تفوقنا عليهم وكسبناهم فى رابعة ابتدائى .

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب ، شهدت حالة من الغضب تجاه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، بسبب اعتراضه على مقاطعة النواب له أثناء رده على طلبات بقوله لن اخل فى تلك اللعبة وقاطع المستشار حنفي جبالي ، خلال الجلسة العامة وزير التربية والتعليم ، مؤكدا على حذف كلمة اللعبة من المضبطة ، مطالبا الوزير بالاسترسال فى حديثه والاستمرار فى الحديث والرد على جميع طلبات الاحاطة ، وعدم مناقشة اعضاء المجلس نهائيا والالتزام بالموضوع وعدم الدخول فى مناقشات مع الأعضاء