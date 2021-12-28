مواعيد مباريات الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا 2020/2021

/668945/مواعيد-مباريات-الأهلي-فى-دوري-أبطال-إفريقيا-20202021

يستعد النادي الاهلي لخوض مباريات هامة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا موسم 2020/2021، والتي من المقرر إقامة أولي مواجهة أمام فريق المريخ السوداني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ومن المقرر أن تقام اولي مباريات النادي الأهلي في دور المجموعات ضد المريخ السوداني يومي 11-12 فبراير 2022 تقام مباراة الهلال السوداني ضد الأهلي يومي 18-19فبراير 2022. الأهلي ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي يومي 25-26 فبراير 2022. صنداونز الجنوب إفريقي ضد الأهلي يومي 11-12 مارس 2022. نتيجة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المجموعة الأولى: المريخ "السودان" - الهلال "السودان" - ماميلودي صنداونز "جنوب إفريقيا" - الأهلي "مصر". المجموعة الثانية: أمازولو "جنوب إفريقيا" - وفاق سطيف "الجزائر" - هورويا "غينيا" - الرجاء "المغرب". المجموعة الثالثة: جواننج جالاكسي "بوتسوانا" - شباب بلوزداد "الجزائر" - النجم الساحلي "تونس" - الترجي ("تونس". المجموعة الرابعة: ساجرادا إسبرانسا "أنجولا" - بترو أتليتيكو "أنجولا" - الزمالك "مصر" - الوداد (المغرب) قرعة الكونفدرالية موسم 2021 المجموعة الأولى: الأهلي "ليبيا" - زاناكو "زامبيا" - الصفاقسي "تونس" - بيراميدز "مصر". المجموعة الثانية: الاتحاد "ليبيا" - شبيبة الساورة "الجزائر" - أورلاندو بايرتس "جنوب إفريقيا" – "شبيبة القبائل "الجزائر" أو ريال ليوباردز "إي سواتيني". المجموعة الثالثة: أوتوهو "الكونغو" - المصري "مصر" - القطن "الكاميرون" - مازيمبي "الكونغو الديمقراطية". المجموعة الرابعة: الحرس الوطني "النيجر" - أسيك أبيدجان "كوت ديفوار" - سيمبا "تنزانيا" - نهضة بركان "المغرب". تصنيف قرعة الكونفدرالية: المستوى الأول: بيراميدز "مصر" - نهضة بركان "المغرب" - مازيمبي "الكونغو الديمقراطية" – "شبيبة القبائل "الجزائر" أو ريال ليوباردز "إي سواتيني". المستوى الثاني: سيمبا "تنزانيا" - الصفاقسي "تونس" - القطن "الكاميرون" - أورلاندو بايرتس "جنوب إفريقيا". المستوى الثالث: المصري "مصر" زاناكو "زامبيا" شبيبة الساورة "الجزائر" وأسيك "كوت ديفوار". المستوى الرابع: الأهلي "ليبيا" - أوتوهو "الكونغو" - الاتحاد "ليبيا" - الحرس الوطني "النيجر".

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