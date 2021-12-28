/668947/مجلس-النواب-يحيل-الأدوات-الرقابية-ورد-طارق-شوقي-عليها-للجنة-التعليم-لدراستها-وإعداد-تقرير-بشأنها

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة كافة الأدوات الرقابية التي ناقشتها الجلسة اليوم، والموجهة لوزير التربية والتعليم، وكذلك ردود طارق شوقي عليها، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

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جاء ذلك بعد أن استمع المجلس اليوم لعدد من طلبات الإحاطة، ورد وزير التربية والتعليم عليها، وكذلك تعقيب من وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد.

وطالب رئيس مجلس النواب، جميع الأعضاء بالمشاركة في المناقشات التي ستجريها اللجنة، بشأن كافة الأدوات الرقابية.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنه لأول مرة يكون لدينا خطة لتطوير التعليم وإطار عام للمناهج، قائلا،" لم يكن لدينا ذلك من قبل، أول مرة نبقى عارفين رايحين فين"

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة، لم نبدأ التطوير بالصف الرابع، مثلما يقول البعض، وإنما التطوير بدأ من أولى ابتدائى، متابعا:" ولكن الدوشة دى علشان شايفين كتب سنة رابعة كبيرة".