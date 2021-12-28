/668948/حنفي-جبالي-لايكفي-حذف-كلمة-لعبة-التي-وردت-على-لسان-شوقي--وإلا-الحكومة-لن-تكون-ملمة-بالدستور

وزير الشؤون النيابية يعتذر ويؤكد على احترام الحكومة للمجلس ونوابه

قال المستشار حنفي جبالي، إن جميع سلطات الدولة المصرية تتعاون من أجل تحقيق صالح الوطن، لسنا سلطة ضد سلطة، جميع السلطات أقسمت على احترام الدستور، المجلس سلطة تشريعية ولسنا بصدد "لعبة" كما ورد على لسان وزير التعليم، وقد طلبنا حذف الكلمة.

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وتابع رئيس مجلس النواب: لايكفي حذف الكلمة من المضبطة، ووزارة الشؤون النيابية منوط بها الرد، وإلا الحكومة ستكون "غير ملمة" بالدستور، نحن نحترم الحكومة ونتوقع منها الاحترام المتبادل.

ليبادر وزير الشؤون المالية بالرد والاعتذار، قائلا: الحكومة تعتذر عن أي كلمة أثارت حفيظة المجلس، الحكومة تكن للمجلس كل التقدير والاحترام، الحكومة حريصة على ذلك تماما، ونكرر اعتذارنا للمجلس الموقر.

وزير الشؤون النيابية يعتذر ويؤكد على احترام الحكومة للمجلس ونوابه

يشار إلى أن وزير التعليم طارق شوقي، كان قد ورد على لسانه خلال رده على مقاطعات النواب، "زي ما أنا سمعت النواب، من فضلكم نسمع بعض، لا أريد التعليق على كل كلمة مش عاوز أدخل في اللعبة دي خالص"، واحتج النواب على العبارة فقال جبالي "حذف لفظ اللعبة من المضبطة".