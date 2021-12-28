/668951/بعد-تصديق-الرئيس-ننشر-نص-قانونى-المرور-والطفل

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالتصديق على القانون رقم 161 لسنة 2021، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

دوت الخليج

الموافقة على قانوني الطفل والمرور

ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية بعض المواد التي تم التصديق عليها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى سبق أن وافق عليها مجلس النواب.

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون الطفل والمرور

ومن ضمن التعديلات المشار إليه، ما جاء بشأن أحداث تعديل فى قانون الطفل تضمن النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، الامر الذى جعل عدد من المواطنين يتساءل عن كيفية معاقبة الطفل الذي يقود الموتوسيكل حال ارتكابه للجرائم، وهل سيُحاسب وفق عقوبات المرور أو وفق قانون الطفل؟

ووفقًا للفلسفة المنوط بها فى القانون، فإنه يستهدف مشروع قانون المرور الجديد تحقيق النهضة الاقتصادية ومواكبة تطور وسائل المواصلات وتطوير شبكة الطرق بشكل حضارى بما يتواكب مع الظروف القائمة والمستجدة.