/668952/الحكومة-تعتذر-للبرلمان-و-تتعهد-أمام-المجلس-بالرد-على-الأدوات-الرقابية-بعد-عرضها-على-رئيس-الوزراء

بسبب تنصل وزير التعليم وإلقاء اللوم على وزارات التخطيط والمالية والصحة

تعهد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بإرسال رد من الحكومة على طلبات الإحاطة التي تقدم بها نواب البرلمان لوزير التربية والتعليم و يأتي ذلك بعد ان حمل وزير التربية و التعليم د. طارق شوقي المسئولية لبعض الوزارات خلال الجلسة العامة البرلمان مثل وزارات الصحة و المالية و التخطيط و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة .

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وقال المستشار علاء الدين فؤاد " سنعرض الامر على رئيس الوزراء المهندس د.مصطفي مدبولي بخصوص ما اثاره وزير التربية و التعليم حول ملف فساد الأغذية المدرسية و اتعهد بالتواصل مع وزارة الصحة ولو هناك أي تقرير سيعرض على المجلس

و تابع " سيتم التواصل مع وزارات المالية و التخطيط و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة بخصوص ملف العجز في عدد المدرسين وهذه مسئولية مشتركة للحكومة و سيتم التواصل مع كافة الجهات للرد على البرلمان بخصوص المعلمين و اعرض الامر على رئيس الوزراء و تقديم رد وافي للبرلمان

و انتقد رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة وزير التربية و التعليم د. طارق شوقي و التي قال فيها " انا مش هدخل في اللعبة دي تعليقا على مقاطعة النواب له " و تابع رئيس البرلمان " لن اكتفي بحذف الكلمة من المضبطة ولكني سأعلق بالدستور على صلاحيات البرلمان و الحكومة .

المستشار حنفي جبالي : كلمة لعبة التي وردت على لسان وزير التربية والتعليم تؤكد ان الحكومة غير ملمة بأحكام الدستور

وحمل جبالي الحكومة المسئولية قائلا " المضبطة سجلت مسئولية الحكومة عما ورد من أسئلة و اود التعقيب ان جميع سلطات الدولة تتعاون لتحقيق مصلحة الوطن و لسنا سلطة ضد سلطة و انما السلطة التشريعية تقوم بدورها التشريعى يمارس البرلمان اعمال الرقابة على السلطة التنفيذية على النحو المبين في الدستور و حذف لفظ لعبة من المضبطة و لسنا هنا بصدد لعبة و المجلس سلطة تشريعية و لا يكفي حذف اللفظ من المضبطة .

النواب صفقوا لرئيس البرلمان 3 مرات بعد انتقاده للحكومة خلال الجلسة العامة

وقال رئيس البرلمان " اذا تمسكت الحكومة بكلمة لعبة فستكون الحكومة غير ملمة بأحكام الدستور و مجلس النواب يمارس سلطته نتوقع من الحكومة الاحترام المتبادل و نعمل من اجل صالح الدولة

وقال وزير المجالس النيابية " الحكومة تكن للمجلس كل التقدير و الاحترام و الحكومة حريصة على ذلك و اعتذر المستشار علاء فؤاد بأسٍم الحكومة عن أي كلمة وردت على على سبيل الخطا قائلا " نحن نعتذر عنها و نؤكد اننا نكن كل التقدير و الاحترام للمجلس و هنا صفق النواب

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،جميع طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من الأعضاء حول ملف التعليم ماقبل الجامعي ،إلى لجنة التعليم بالمجلس لمناقشتها وأعداد تقرير حولها .

رئيس البرلمان للوزراء : سلطات الدولة تتعاون لتحقيق مصلحة الوطن و لسنا سلطة ضد سلطة و مجلس النواب يستخدم ادواته الرقابية وفقا للدستور

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب:على من يرغب من الأعضاء فى المشاركة بالمناقشات ،عليه بحضور اجتماعات اللجنة البرلمانية .

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة الأن ،بعد 4 ساعات عمل متصلة ويعاود الانعقاد الثلاثاء المقبل الجدير بالذكر ان البرلمن صفق لرئيس المجلس 3 مرات خلال الجلسة بعد انتقاده الحكومة .