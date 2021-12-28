/668953/نائبة-تباغت-طارق-شوقي-بسؤال-من-منهج-رابعة--البطريق-ليه-كام-ضافر

فاجأت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب عن دمياط ، للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسؤال موجود في منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد، قائلة: "البطريق ليه كام ضافر؟.

دوت الخليج وأضافت النائبة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة، الموجهة لـ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطبيق منهج الصف الرابع الابتدائي، كان يتطلب فترة تجريبية للتدريب قبل التطبيق، متابعة: "المنهج دخل على أولياء الأمور فجأة، وكلفهم مصاريف فوق طاقتهم، والمدرسين مش مدّربين ولا فاهمين المنهج ولا الموجهين

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