/668954/رفع-أعمال-جلسات-البرلمان-حتى-2022-بعد-جلسة-المواجهة-مع-وزير-التعليم

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد الاستماع لعدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير التربية والتعليم.

دوت الخليج

ويعاود المجلس، عقد جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يناير 2022.وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة كافة الأدوات الرقابية التي ناقشتها الجلسة اليوم، والموجهة لوزير التربية والتعليم، وكذلك ردود طارق شوقي عليها، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

وتعهد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بإرسال رد من الحكومة على طلبات الإحاطة التي تقدم بها نواب البرلمان لوزير التربية والتعليم و يأتي ذلك بعد ان حمل وزير التربية و التعليم د. طارق شوقي المسئولية لبعض الوزارات خلال الجلسة العامة البرلمان مثل وزارات الصحة و المالية و التخطيط و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة .

وقال المستشار علاء الدين فؤاد " سنعرض الامر على رئيس الوزراء المهندس د.مصطفي مدبولي بخصوص ما اثاره وزير التربية و التعليم حول ملف فساد الأغذية المدرسية و اتعهد بالتواصل مع وزارة الصحة ولو هناك أي تقرير سيعرض على المجلس .

رفع جلسات النواب لـ 4يناير بعد جلسة المواجهة مع وزير التربية والتعليم

و تابع " سيتم التواصل مع وزارات المالية و التخطيط و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة بخصوص ملف العجز في عدد المدرسين وهذه مسئولية مشتركة للحكومة و سيتم التواصل مع كافة الجهات للرد على البرلمان بخصوص المعلمين و اعرض الامر على رئيس الوزراء و تقديم رد وافي للبرلمان

و انتقد رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة وزير التربية و التعليم د. طارق شوقي و التي قال فيها " انا مش هدخل في اللعبة دي تعليقا على مقاطعة النواب له " و تابع رئيس البرلمان " لن اكتفي بحذف الكلمة من المضبطة ولكني سأعلق بالدستور على صلاحيات البرلمان و الحكومة .

وحمل جبالي الحكومة المسئولية قائلا " المضبطة سجلت مسئولية الحكومة عما ورد من أسئلة و اود التعقيب ان جميع سلطات الدولة تتعاون لتحقيق مصلحة الوطن و لسنا سلطة ضد سلطة و انما السلطة التشريعية تقوم بدورها التشريعى يمارس البرلمان اعمال الرقابة على السلطة التنفيذية على النحو المبين في الدستور و حذف لفظ لعبة من المضبطة و لسنا هنا بصدد لعبة و المجلس سلطة تشريعية و لا يكفي حذف اللفظ من المضبطة

وقال رئيس البرلمان " اذا تمسكت الحكومة بكلمة لعبة فستكون الحكومة غير ملمة بأحكام الدستور و مجلس النواب يمارس سلطته نتوقع من الحكومة الاحترام المتبادل و نعمل من اجل صالح الدولة

وقال وزير المجالس النيابية " الحكومة تكن للمجلس كل التقدير و الاحترام و الحكومة حريصة على ذلك و اعتذر المستشار علاء فؤاد بأسٍم الحكومة عن أي كلمة وردت على على سبيل الخطا قائلا " نحن نعتذر عنها و نؤكد اننا نكن كل التقدير و الاحترام للمجلس و هنا صفق النواب

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،جميع طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من الأعضاء حول ملف التعليم ماقبل الجامعي ،إلى لجنة التعليم بالمجلس لمناقشتها وأعداد تقرير حولها .

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب:على من يرغب من الأعضاء فى المشاركة بالمناقشات ،عليه بحضور اجتماعات اللجنة البرلمانية .