/668969/محافظ-بورسعيد-يتفقد-أحد-مصانع-إنتاج-اللحوم-بالمنطقة-الصناعية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، خلال جولته بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، سير العمل والإنتاج داخل مصنع الحسن والحسين لإنتاج اللحوم بالمنطقة الصناعية، رافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ورئيس مجلس إدارة المصنع ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

واستمع المحافظ لمعدلات العمل والإنتاج التى يشهدها المصنع، مؤكدا على حرصه المستمر على متابعة سير وانتظام العمل بمصانع المنطقة الصناعية ، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق تطور فى المستوى الصناعي للمحافظة.

محافظ بورسعيد يتفقد أحد مصانع إنتاج اللحوم بالمنطقة الصناعية

محافظ بورسعيد يتفقد أحد مصانع إنتاج اللحوم بالمنطقة الصناعية

وأكد المحافظ أن مصانع جنوب بورسعيد تعمل على دعم السوق المحلية وتوفر صناعة محلية مهمة، لافتًا إلى أن هناك صناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، مما أسهمت فى الارتقاء بالمستوى الصناعي وتوفر مزيدًا من فرص العمل.

على جانب أخر استقبلت المنطقة الاقتصادية بالقطاع الشمالى، اليوم الثلاثاء، وفد أعضاء الصالون البحري المصري، برئاسة اللواء بحريحمود متولي الأمين العام, واللواء بحري محمد عبد القادر جاب الله مساعد الأمين العام لفرع بورسعيد؛ للتعرف على أعمال تطوير الموانئ وتفقد ومتابعة العمل الجاري تنفيذه، ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وفي بداية اللقاء رحب اللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة "للقطاع الشمالى" بالوفد معربًا عن سعادته باهتمام الوفد بالتعرف عن قرب بالفرص الاستثمارية بالمنطقة وكذلك التعرف على المزايا والإعفاءات، وقال إن المنطقة الاقتصادية تعمل حاليًّا على منظومة الخدمات البحرية التى ستطلق قريبًا فى موانئها مما ينعكس على أداء الأعمال وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.

ومن جانبه أوضح اللواء عادل رزق "مدير عام ميناء غرب بورسعيد" ماتشهده الميناء من استكمال إنشاء رصيف عباس بطول ٦٧٠.٤٥مترًا، وغاطس ١٧ مترًا، ورفع كفاءة وإنشاء شبكة الطرق وأرصفتها والميادين، واستكمال المنظومة الإلكترونية المعلوماتية، و ميكنتها بما يتواكب مع متطلبات الموانىء الذكية والذي يحقق أهداف التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠، وعقب اللقاء اصطحب سيادته الوفد في جولة ميدانية بالميناء لزيارة الأرصفة والمشروعات المزمع إقامتها.

ومن جانبه أعرب وفد الصالون البحري عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية لما تتمتع به من مزايا وإعفاءات تجعلها المنافس الأكبر ضمن المناطق الاقتصادية فى العالم.

جدير بالذكر أن الصالون البحري تأسس في أغسطس 2012، وهو أحد الصالونات الثقافية المتخصصة والذي يضم نخبة متميزة من المهتمين بالمجال البحري والأعمال البحرية، والاقتصاد والثقافة وشتى العلوم الاجتماعية بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد المرتبط بالبحر ونشر الثقافة البحرية باعتبار مصر دولة بحرية في المقام الأول ومشاركة منهم في النهضة التي تنشدها البلاد.